辣媽5個月買百件聖誕禮物　堆滿14個櫥櫃遭轟「溺愛孩子」

▲澳洲辣媽花了5個月買了上百件聖誕禮物送孩子。（圖／取自Kristy Nowak臉書）

國際中心／綜合報導

澳州一名辣媽諾瓦克（Kristy Nowak）將買給孩子的聖誕禮物上傳至臉書，引起許多網友討論。她在5個月前陸續購買送給3名孩子的聖誕禮物，數量超過百件，多到可放滿家中14個櫥櫃，其中包括自行車、電動玩具及毛絨玩具等，全部共花了澳幣3000元（約台幣6.6萬元）。

綜合外媒報導，育有3名小孩的辣媽諾瓦克於17日在臉書上傳照片及影片寫道，「終於清空了我的聖誕櫃，看看我過去幾個月的蒐集」。從照片中可以看到，滿滿的玩具整齊擺放在房間，其中包含公仔、自行車、滑板車及各式各樣的電動遊戲，數量多到可以擺滿家中14個櫃子。

▲禮物包含零食、絨毛玩具、電動玩具及文具等。（圖／取自Kristy Nowak臉書）

報導指出，禮物數量超過百件，包裝起來也相當費時，因此諾瓦克在臉書提到，「我說過我討厭包裝禮物嗎？」，但還是很開心能為家中3個「小惡魔」買聖誕禮物。

照片上傳後，引來網友指責諾瓦克的極端行為，認為她太溺愛孩子，甚至有網友留言表示，「這太可笑了」。面對外界的批評，諾瓦克回應表示，不會因為社會的評論而讓她覺得送禮物給孩子會感到「內疚」。

▲辣媽諾瓦克（Kristy Nowak）。（圖／取自Kristy Nowak臉書）