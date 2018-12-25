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日本岐阜第6起！2母豬驗出豬瘟　自衛隊緊急投入撲殺7547豬

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▲非洲豬瘟疫情在大陸持續擴散，已傳出第5起疫情。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情在日本持續擴散，光是岐阜縣就已傳出第6起疫情。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

日本岐阜縣25日確認出現縣內第6例豬瘟疫情，預計將撲殺近7547頭豬隻，為此，縣政府也特地向自衛隊請求增援。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場內發現有豬隻感染豬瘟病毒，該養豬場就必須在90小時內，撲殺所有豬隻。

根據《朝日新聞》報導，岐阜縣政府表示，該養豬場23日、24日間從出貨的68頭豬隻中，有一頭在基因檢測中被驗出陽性反應。岐阜縣隨即清查該養豬場，並在25日驗出有兩頭母豬感染豬瘟病毒，因此馬上與當局協議，下令撲殺養豬場內的全部豬隻。據悉，該養豬場有設置防護柵欄等防疫措施，直到22日都正常出貨。

▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

岐阜縣25日上午7時緊急召開了家畜傳染病防疫對策因應會議，持續商討豬瘟疫情控制對策。被下令撲殺的豬隻，必須在90小時內完成所有撲殺作業，270小時內完成掩埋，並在2019年1月3日以前完成養豬場與掩埋區的消毒作業。據悉，目前縣政府已經向自衛隊申請災害協助，相關防疫作業，將由陸上自衛隊第10師團支援。

根據農委會防檢局公布的資料顯示，日本傳出的「豬瘟」(classical swine fever)，是瘟疫病毒屬(Pestivirus)感染，屬於RNA病毒，較近似於「口蹄疫」，有疫苗能控制，台灣從民國96年到現在都沒有發生過。而肆虐中國大陸的則是稱作「非洲豬瘟」(African Swine Fever)，是非洲豬瘟病毒屬(Asfivirus)，屬於DNA病毒。

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關鍵字：非洲豬瘟,日本,豬瘟,疫情,進口,豬肉,活豬,農委會

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