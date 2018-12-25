美財長「幫倒忙」　成川普下一個想踢掉的官員

▲自川普上任以來，他就一直將股市表現當作自己的政績。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國財政部長位子坐不住了嗎？梅努欽（Steven Mnuchin）大概正在努力解決他任美國財長以來的第一次真正的危機。在股市最為動盪之時梅努欽不僅未能安撫市場，反而引發恐慌，使自己成為美國總統川普對股市下滑的遷怒目標。

川普近期多次表態想拔除聯準會主席鮑威爾，引發市場恐慌。為此，梅努欽周一與美國最高監管機構召開緊急會議，並於前天與美國6家主要銀行的高層主管通電話，但這些行為不但未能安撫投資人，反而加深市場恐慌。

由於股市連番下挫，川普對鮑威爾的失望之情從各媒體的採訪即其自身的推特推文都表露無遺，而現在，他可能會將其砲火轉向梅努欽。彭博報導，一名熟悉川普思維的人士表示，梅努欽接下來的官階可能部分取決於股市下滑的程度。

自川普上任以來，他就一直將股市表現當作自己的政績。然而，隨著投資人愈來愈關注美國政府與中國大陸及歐洲間貿易鬥爭的影響，自他當選以來的股市漲幅，已被接連好幾個月的動盪給消磨殆盡。

梅努欽並未表公開聲明，而股市則在平安夜繼續下挫，標普500指數大跌2.7%，跌到20個月來的新低點。川普將繼續尋找代罪羔羊，既然他已承認動不了鮑威爾的椅子，川普的新目標就可能會是梅努欽。

前財政部官員、華盛頓Beacon Policy Advisors的執行合夥人Stephen Myrow表示，白宮內有許多人不支持梅努欽，「他們很樂意把他踢出去。」「到目前為止，他受到川普寵信，一直忠心耿耿，所以受到保護。」

►幫倒忙？美財長出來安撫市場 反而引發疑慮

►罵了那麼多次還是要升息 川普考慮炒了Fed主席鮑威爾