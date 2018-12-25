跨年出國玩必備！海外消費7張神卡大比拚　回饋皆2%起跳

▲出國玩必備海外消費回饋超過1.5%的信用卡。（圖／台新銀行提供）

記者戴瑞瑤／綜合報導

跨年連假4天將到來，準備好出國玩了嗎？在海外消費刷卡，往往要負擔1.5%國外交易手續費，這時就必須找尋能夠海外消費現金回饋高於1.5%的信用卡來刷，才能免去手續費又能賺回饋。《ETtoday東森新聞雲》特別整理7張海外刷卡回饋都超過2%的神卡，供民眾參考。

目前市面上海外消費回饋有超過2%的，包括昨天(24日)剛上市的台新飛狗卡、元大鑽金卡、華南combo卡、匯豐現金回饋卡、上海簡單卡、星展炫晶卡，這6張都採現金回饋2%以上，而最近很夯的玉山Pi錢包卡則是回饋Pi幣，也有2.5%以上回饋。

▲ 7張神卡海外消費皆超過2%回饋。（圖／記者戴瑞瑤製表）

值得注意的是，台新飛狗卡除了海外消費最高2.8%現金回饋，上市第一年還有購買機票最高5%回饋。另可透過RichartAPP申辦Richart外幣帳戶，同時可透過Richart換匯，線上可換13種幣別，每月提領現鈔還可享免手續費(最高500元)。

此外，元大鑽金卡跟上海簡單卡，都也有指定國家加碼回饋，元大鑽金卡今年(2018)第4季是丹麥、芬蘭、挪威，這3個國家消費有3%回饋，但限定要刷2萬元以上；上海簡單卡則是選擇國人最常去的日韓，加碼3%回饋。

在機場接送部分，除了匯豐現金回饋卡、星展炫晶卡、玉山Pi錢包卡3張要588元起跳外，其餘4張卡皆380元起跳就可有機場接送。

許多民眾挑選時也特別在意信用卡附贈的旅平險，包括台新飛狗卡、上海簡單卡都有給予3000萬的保額，其餘5張卡也都有給予2000萬或2500萬的旅平險保額。