影／不滿躉購費率過低　太陽能業者破口大罵舉白布條抗議

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（25日）召開「再生能源躉購費率聽證會」，由於過去經濟部預告2019年的新版躉購電價將比今年調降超過10%業者不滿經濟部調降，不僅破口大罵還舉白布條抗議，過程充滿火藥味。

▲經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，不僅破口大罵還舉白布條抗議，過程充滿火藥味。（圖／記者馮建棨攝）



業者表示，現在再生能源發展陷入困境，尤其是太陽光電躉購價格，「比悲慘的離岸風電更悲慘」，說現在費率草案都是數字遊戲，還不如「給猴子的朝三暮四遊戲」，費率離實際業者面臨的情況相差太遠。

另外也有業者不滿政府調降躉購費率，上台舉白布條抗議，還說過去因為躉購費率過低，已經嚴重影響生活，見到他的人都問為何身形如此消瘦，業者還說，如果躉購費率持續過低，明年六月新價格上路後，變成太陽能業者都會銷售，到時候可能誰都不剩，揚言「以死警示」。

另外也有業者打斷會議進行，直接在座位上破口大罵，說現在政府推動太陽光電是「詐騙集團」，根本就沒有照顧業者，還說如過政府真的在意，現在太陽能股價不會只剩現在普遍20元的慘狀。

▼經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，不僅破口大罵還舉白布條抗議，過程充滿火藥味。（圖／記者馮建棨攝）