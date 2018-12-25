經濟部費率聽證會登場　太陽能業者大吐苦水塞爆現場

▲太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫。（圖／記者馮建棨攝）

記者姚惠茹／台北報導

經濟部今天（25日）召開2019年「再生能源躉購費率」聽證會，上午針對太陽光電議題，業者大動員塞爆會場，大吐苦水指稱躉購電價計算公式有誤，對此，經濟部也首度鬆口，希望聽取業者意見再決定最後的收購價格。

經濟部日前公告108年度太陽光電躉購費率草案，其中地面型太陽能降到每度3.7728元，調降幅度為12.15％，水面型太陽光電則為每度4.1665元，降幅為11.16％，並且取消階梯式費率機制採單一費率。

太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫發言表示，根據能源局規定，太陽光電業者完工後，要先到能源局備案登記，並且繳交施工等發票證明，不過多數業者在這個階段僅能達到銀行貸款的20%到60%，因此施工尾款尚未付清，能源局卻依據這個資料計算躉購費率，才會出現計算結果有誤的問題。

經濟部次長曾文生今天在聽證會發言表示，目前的費率只是預告，要完成聽證程序、聽取業者意見後，回去跟躉購電價審議委員會討論，才會決定2019年的費率。

▲經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，找人塞滿會議室。（圖／記者馮建棨攝）