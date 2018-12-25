　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

中華電IoT大平台創意應用賽贏家出爐　「能商轉」獲獎是關鍵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中華電IoT大平台創意應用賽贏家出爐。（圖／中華電信提供）

▲中華電信IoT大平台創意應用賽贏家出爐。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信舉辦「IoT大平台創意應用大賽」，並祭出百萬獎金吸引物聯網創新人才。賽事以數位生活為主題，著重物聯科技整合智慧解決方案的實務應用，因此具備商轉潛力為本賽事的奪獎關鍵。

中華電信數據通信分公司林榮賜總經理表示，中華電信IoT大平台創意應用大賽，是以人的關懷為出發點，運用科技及創意解決生活中的議題，讓生活更加便利。本次賽事成果，也讓我們對未來物聯網的創新應用有更多想像並充滿期待。

社會組：結合物聯網互動科技與藝術　提供第一線教育者教學工具
今年社會組冠軍由通聯行動創意科技有限公司所設計開發的「WFduino物聯思維教育」榮獲，此作品將複雜的程式語言轉為易懂的Scratch積木，透過積木堆疊方式幫助資訊教師更快速且有效率的教育學生，讓學生不必經由冗長的程式學習及開發，即可直接專注於學習思維運算及盡情的揮灑創意。其中以3大步驟，就可將感測器數值上傳到中華電信IoT大平台更是令人驚艷，堪稱物聯網教育的超級加速器。

亞軍則是由LivingPattern Technology團隊創作的「LivingPattern銀髮照護」榮獲，以長者關懷服務為主。而禾生科技股份有限公司團隊創作的「智慧水質有毒濃度監測改善系統」之水質檢測則獲得社會組季軍。這些奪獎的隊伍，都將作品實際應用於教育、醫療照護及日常生活中。

校園組：作品類型多元　參賽者大展創意新商機
校園組冠軍為國立虎尾科技大學團隊開發的「隨心所欲的智慧家庭」，該作品運用硬體積木與程式拼圖方式提供多樣化感測器及自定的設計邏輯，以低成本解決了傳統家電升級為智慧化的問題，藉由『加裝』的概念，讓家中常見的傳統家電，瞬間變身為智慧化家電，在邁向全面性智慧生活的道路，提供了一條快捷的選項。

亞軍作品為國立成功大學團隊開發的「跨平台播放清單整合串流服務」，利用Beacon的Proximity Service與微定位技術，開發出播放清單推播與分享系統，透過系統應用程式MuLink，使用者可得知周圍正收聽相同類型的音樂用戶，還可以一鍵完成清單交換，達到音樂交流的目的。季軍得獎作品也是國立成功大學團隊開發，針對懷胎足月或具高早產機率孕婦開發「祝妳好孕智慧托腹帶PregnaCare」，搭配EMG Signal Processing Algorithm之居家穿戴式宮縮監測裝置，可保有托腹帶的安心舒適，還能隨時監測胎動。

中華電信謝繼茂總經理表示，未來將持續舉辦賽事，提供台灣人才一個高水準的賽事平台，讓角逐出線的優秀作品更有機會與產業接軌。如此一來，可激發更多創意人才投入物聯網的應用研發，推動國內產業鏈發展。

ET快訊
17歲少年賣腎換iPhone！7年後帥氣模樣全毀躺床慘況曝光
不斷更新／國民黨奪北市議長寶座　陳錦祥當選議長
蜂巢驚見詭異粉藍！網勸「千萬不能吃」釣出神人解答

關鍵字：中華電,IoT,大平台,商轉

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美財長「幫倒忙」　成川普下一個想踢掉的官員

外資創10年來最大筆提款台股　這10檔股票賣最多

跨年出國玩必備！海外消費7張神卡大比拚　回饋皆2%起跳

鴻海證實郭董砸5百萬挺韓國瑜　還要帶團投資高雄

影／不滿躉購費率過低　太陽能業者破口大罵舉白布條抗議

影／景氣「急降」被綁了3大鉛塊　製造業跌至近10年來新低點

經濟部費率聽證會登場　太陽能業者大吐苦水塞爆現場

中華電IoT大平台創意應用賽贏家出爐　「能商轉」獲獎是關鍵

《專題》韓國瑜上任　杜紫宸建議先做這件事　「用八年翻轉高雄！」

不得不低頭！蘋果市值蒸發12兆　祭出史上最大iPhone換購優惠

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

美財長「幫倒忙」　成川普下一個想踢掉的官員

外資創10年來最大筆提款台股　這10檔股票賣最多

跨年出國玩必備！海外消費7張神卡大比拚　回饋皆2%起跳

鴻海證實郭董砸5百萬挺韓國瑜　還要帶團投資高雄

影／不滿躉購費率過低　太陽能業者破口大罵舉白布條抗議

影／景氣「急降」被綁了3大鉛塊　製造業跌至近10年來新低點

經濟部費率聽證會登場　太陽能業者大吐苦水塞爆現場

中華電IoT大平台創意應用賽贏家出爐　「能商轉」獲獎是關鍵

《專題》韓國瑜上任　杜紫宸建議先做這件事　「用八年翻轉高雄！」

不得不低頭！蘋果市值蒸發12兆　祭出史上最大iPhone換購優惠

「台商回流、資金特赦」房市將回溫？　台經院：僅豪宅與商用不動產！

東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

三井OUTLET新基地曝光！台中再開一商場　搶賺親子財

韓國瑜：一定辦元旦升旗　要「稍微」提倡愛國主義

「鑽火車底」遭拖行肢解！誇張母趕時間搭車　8歲童慘死鐵軌

美財長「幫倒忙」　成川普下一個想踢掉的官員

新北議長／藍營祭出「跑票者」開除黨籍　蔣根煌獲33票順利連任！

不斷更新／國民黨拿下基隆、台北、苗栗三地議長寶座

管中閔赴中兼職爭議　已向監委「無理由」請假

前飼主稱被咬「消毒水狂噴臉」　她收編癱瘓貓：手過去就討摸

財經熱門新聞

買房贈頭期款　塑膠界台積電福利..

低調貴公子成最年輕足球俱樂部主..

蘋果生存難！　這四點證明蘋果在..

企業不是你的家！他嘆富士康裁員..

員工年紀大又怎樣　合庫產品取勝

經部批風電年花420億是假新聞

2019元旦財經新制看這裡！　..

日圓又變貴！新台幣5萬元就少換..

亞洲富豪損失4兆！這家董事長最..

蘋果市值蒸發12兆　祭出史上最..

去年年薪中位數47萬　這行業破..

批發零售餐飲11月營業額創新高

名嘴蔡玉真暗指是大同林家打手　..

《專題》韓國瑜上任　杜紫宸建議..

更多熱門

相關新聞

中華電迎來退休潮　將徵1600人填補空缺

據中華電信內部估計，中華電明年開始進入退休潮，預計到2024年會有至少5000人退休。中華電信總經理謝繼茂今天出席活動時表示，預計明年將招募1600人，且會以新科技人才為主。

軟銀鷹連莊冠軍　全靠AI教練加持

中華電雙11推399元快閃　等同吃到飽

Lenovo直營店開幕！顧客體驗至上

迎接5G時代　台電信商加速佈局

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

2019新制上路懶人包

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面