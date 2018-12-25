影／景氣「急降」被綁了3大鉛塊　製造業跌至近10年來新低點

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布11月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業營業氣候測驗點為86.01點，不僅連續4個月下滑，創下2009年3月以來新低水準，也是金融海嘯以來新低點，而服務業也同步下降至90.66點，也創2017年12月以來新低，營造業營業氣候測驗點由升轉降，下滑至92.94點，向下低探至2017年7月以來新低。

在國內方面，國際品牌手機零組件備貨開始步入尾聲，半導體也進入庫存調整階段，加上美中貿易戰未解，抑制廠商需求，拖累累晶圓代工、DRAM、封測及面板等廠商營收表現，以及國際油價與原物料價格大幅下滑、全球景氣成長動能有限，因此製造業對於未來半年景氣看法持平的廠商比重將近6成。

至於服務業方面，電商儘管有雙11購物節加持，但實體零售通路表現疲軟，加上週年慶活動已進入尾聲，以及蘋果新機與汽車銷售狀況不如預期，拖累零售業者對於當月景氣看法，不過證券業與保險業相對看好，其餘產業則以普通看待。

▲在美中貿易爭端未解、原物料價格大跌等因素衝擊，製造業營業氣候測驗點創下金融海嘯以來新低點。（示意圖／記者李毓康攝）

另外營建業部分，受到地方選舉干擾，導致房市買氣降溫，加上部分縣市政府不排除重新檢視各計畫的適正性，因此預定招標作業、開工時程恐有延後，使得營建業對於當月與未來半年景氣看法持平的廠商比重仍過半。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，景氣擴張迄今已2年半，按照常理來說將會逐步往下掉，不過這次走下坡的時候，卻又綁了3大鉛塊，首先是美中貿易戰，對製造業廠商擔憂前景不明朗，再者是美國升息及縮表政策，美股從10月股災後，12月也一路往下滑，市場也會擔憂美國經濟前景，第三個則有英國脫歐議題，儘管目前尚未迫在眉睫，由於上述3個鉛塊綁在景氣身上後，拖累下降趨勢加快。