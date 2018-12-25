不得不低頭！蘋果市值蒸發12兆　祭出史上最大iPhone換購優惠

▲蘋果中國大陸官網祭出超優惠折扣，最高可折抵近新台幣萬元 。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

蘋果在今年成為美國第一家市值破兆的上市公司，卻在最後3個月裡感受到寒冷的滋味。蘋果24日收盤下跌2.59%，股價跌破150美元，近60個交易日來跌幅超過30%，與今年10月3日創下的高點相比，市值已蒸發超過3900億美元（約新台幣12兆元）。

騰訊科技報導，中國大陸的果粉若想購買今年9月推出的最新款iPhone，最少得花費人民幣6499元（約新台幣2.94萬元），而頂規的一款則要價人民幣12799元（約新台幣5.79萬元）。過去在蘋果店面門口搶購iPhone的盛況不再，僅過3個月，蘋果就在大陸官網推出了折抵換購活動，其中iPhone XR起價僅人民幣4399元（約新台幣1.99萬元），iPhone XS起價僅人民幣6599元（約新台幣2.98萬元）。以抵銷的折扣計算，可說是蘋果進入中國大陸市場以來，所推出的最大優惠活動。

▲蘋果官方在中國大陸祭出超殺折抵優惠。（圖／截自蘋果中國大陸官網）

據蘋果中國大陸官網的標價，目前iPhone XR官方售價為人民幣6499元起（約新台幣2.94萬元），而iPhone XS的官方售價則為人民幣8699元起（約新台幣3.93萬元），這意味著官方這波舊機換新機的活動，最高可折抵人民幣2100元（約新台幣9500元）。

中國大陸官網指出，對於折抵價格的標準，取決於所抵用iPhone的機型及狀況，使用者也須自行備份機內檔案，蘋果不對任何檔案或資料遺失負責。官網上也提供了連結，方便用戶計算舊機可折抵的價格。

以購於2015年的iPhone 6s（64GB記憶體）為例，經官網計算可折抵人民幣735元（約新台幣3300元）。值得一提的是，去年以該機款在蘋果換購新機只能折抵約人民幣500元（約新台幣2200元），一年過去，雖然手機更舊了，但折抵的價格卻增長近50%。