本土券商扮聖誕老人！送愛心贊助偏鄉兒童過暖冬



▲今年聖誕節，本土券商扮起聖誕老人送愛心到偏鄉給孩童一份大禮。圖為凱基證券送愛到偏鄉。（圖／凱基證券提供）

記者劉姵呈／台北報導

今（25）天是聖誕節！收到聖誕節禮物，是許多孩童在12月最期盼的事情！而都市孩童獲取禮物很方便容易，反觀偏鄉地區的弱勢孩童則是期待這份得來不易的大禮。今年本土券商紛紛趕在聖誕節前夕，扮起聖誕老人，響應聖誕禮物募集，送愛心到偏鄉地區期盼讓弱勢孩童一同歡度溫馨聖誕節。

元富證券於聖誕節前夕響應新光金控聖誕禮物募集，舉辦「累積歡樂 拼出未來」活動，向公司員工募集全新積木和拼圖，2週內就收到逾560份禮物，並分送至全台15家公益單位。元富證券董事長陳俊宏表示，自2010年起，每年12月都是元富證券奉獻愛心回饋社會的月份，已經連續8年舉辦員工慈善捐款活動，曾為10餘家兒童相關公益團體捐款超過2,300萬元。

今年元富首度響應母公司新光金控辦理聖誕禮物募集活動，以不同於過去的方式奉獻愛心。陳俊宏說，但幫助對象同樣鎖定兒童，而且為了確保禮物符合孩童需求，事先與公益團體溝通後，才將募集禮物訂為趣味及益智兼具的積木與拼圖，並在包裝上標示適合年齡和片數等資訊，希望每位孩童都能拿到最開心的禮物。

凱基證券的凱基慈善基金會也長期關注偏鄉學童，已經連續3年於耶誕節前募集愛心禮物鞋盒，贈送偏鄉小朋友。今年包括凱基證券各地分公司、環華證金等員工都共襄盛舉，共募集將近600份愛心禮物，分送給嘉義、屏東等地共12所小學的偏鄉學童，讓偏鄉孩子也能過個溫馨的耶誕佳節。

永豐金證券這次也有發起「點亮希望 讓愛爬上心頭」認購餐盒活動，不僅幫助在喜憨兒烘焙坊工作的憨兒，並支持基金會能持續推動喜憨兒整體就業服務，憨兒親手做的麵包會以愛心餐盒送給偏鄉學童。永豐金證券表示，總計全台有1,043位員工響應，認捐愛心餐盒8,889盒，價值逾133萬元，將有2,000多位偏鄉小朋友可以收到喜憨兒親製的愛心餐盒。

群益金鼎證券也長期關懷偏鄉教育，早在22日就前往新竹縣尖石國小獻上耶誕祝福。除了尖石以外，更將愛心觸角深入中南部，贊助屏東高士國小、嘉義隙頂國小教育經費。不僅如此，群益更在歲末年終之季，擴大公益範圍至南投縣、苗栗縣、宜蘭縣、台南市。對此，群益金鼎證券董事長王濬智表示：「協助社會上需要這些資源的人，是群益非常重視的企業社會責任。」