《專題》韓國瑜上任　杜紫宸建議先做這件事　「用八年翻轉高雄！」

記者林淑慧／台北報導

高雄市長當選人韓國瑜今（25）日就職，定調上任立刻「拚經濟」，知名政經評論家、中華大學講座教授杜紫宸建議，韓市長應正視高雄最大的產業是石化產業，首先應徹底解決石化產業遷移問題，以八年計劃來翻轉工業城市，真正讓春天從高雄登陸。

「韓國瑜不能逃避石化產業，高雄最大的產業就是石化產業，」杜紫宸指出，高雄的仁武、林園、左營、大發、大社等五大石化工業區，煉油、輕油裂解、塑膠橡膠、化纖產業群聚，廣義的石化產業產值超過20%，但近年出現環保、氣爆等問題，亟須政府加以正視。

▲高雄市長韓國瑜今日宣誓就任，就職演說引用詩人余光中的新詩《讓春天從高雄出發》作為開場。（圖／地方中心攝）

「前高雄市長陳菊沒有完成的高雄小港大林蒲遷村計劃，韓國瑜應該完成它。」杜紫宸指出，大林蒲的遷村問題牽涉居民搬遷意願、遷村到哪裡，「這不是財務問題，主要還是溝通問題。」

大林蒲遷村是從陳菊在擔任高雄市長任內就提出的計畫。有別過去研議遷村後將發展成石化專區，包括遷村費、建設費，總預算上看1052億元，光是遷村費就近600億元；依據政院最新規劃，將在原地設立「新材料循環產業園區」。

▲高雄市長韓國瑜定調上任後馬上就要拚經濟，中華大學講座教授杜紫宸建議韓市長首要解決石化產業的遷移問題。(圖／翻攝自杜紫宸臉書)

據了解，大林蒲遷村案共有三大方向，包括遷村計畫、循環園區開發計畫、循環經濟試點計畫；由於遷村計畫是採用土地「一坪換一坪」的方式，由經濟部採協議價購方式取得，因此光是遷村經費就近600億元。

對此，杜紫宸指出，政府願意在風電產業拿出6000至7000億元投資，遷移石化業不到十分之一，大林蒲的遷村問題，中央政府要先投資，錢由中央出，但與民眾溝通，則要靠地方政府去做，呼籲韓市長應在八年內，徹底解決石化產業遷移問題。

另外，針對高雄的石化產業發展，杜紫宸建議可參考新加坡發展輕石化產業的做法，作為他山之石。

▲中華大學講座教授杜紫宸表示，新加坡發展輕石化工業的成功案例，可作為高雄石化產業轉型的他山之石。（圖／W Singapore Sentosa Cove粉絲頁）

新加坡前後花了十多年填海造陸，將七個小島連成連成一座裕廊島，面積廣達3200公頃，吸引95家國際型企業前往投資，包括殼牌（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、杜邦（Dupont）、巴斯夫（Basf）、住友及三井化學等國際集團進駐，總投資金額超過2500億美元。

「這證明石化工業與花園城市，能在地窄人稠的國度相容並存。」杜紫宸表示，石化產業的上下游產業鏈眾多，太多就業與石化有關，高雄不可能讓石化業消滅，可參考新加坡發展輕石化產業，利潤比傳統石化產業高出許多，推動石化產業轉型，亦能提升國家競爭力。

據行政院規劃，高雄未來的新材料循環產業園區，將打造成「趨近於完全循環」，也就是追求廢棄物極小化的產業園區；因此，石化業只有具有高質化特色或與新材料產業結合者，才有資格進駐。