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12樓摔死！13歲少女服克流感後幻聽跳窗亡…剛當選學生會副會長

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▲▼殺人,命案,謀殺,死亡,自殺。（圖／CFP）

▲ 就讀國中的少女從12樓墜落身亡。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓近來受到低溫籠罩，也正式進入冬季流感高峰期，沒想到日前卻有一名還在就讀國中的少女感染流感，疑似因為不清楚克流感（Tamiflu）副作用，服藥後在神智不清的狀況下墜樓身亡，震驚社會大眾。

根據釜山當地警方，一名13歲李姓少女22日清晨5時59分被人發現陳屍在公寓1樓花壇，應是從她在12樓的房間裡，自行推開窗戶墜落。調查指出，她21日晚間10時左右服下第二錠膠囊，跟家人說「要去喝水」後，卻沒有走向廚房，而是走進其他房間，行為怪異，還曾表示「聽到奇怪的聲音」。家屬當晚都以為她在房內入睡，沒想到被人發現時已經死亡。

死者的孫姓舅舅表示，「姪女完全沒有輕生的跡象，和家人、朋友的關係都很好，是非常活潑的孩子。」他說明，少女參選學校學生會副會長，21日因身體不適，參加政見發表會後早退，在社區的小兒科醫院確診A型流感，拿了退燒藥和克流感返家。

舅舅提到，少女當天稍晚透過班導師得知自己當選副會長後非常開心，和家人度過一個幸福的夜晚，還跟爸爸約好「要去吃好吃的」。他也指控，「如果醫生有好好告知克流感的副作用的話，一個好好的孩子突然慘死的悲劇就不會發生了。」

▲▼日本，學生，中學生，學校，教室，課堂。（圖／視覺中國）

▲ 事發前一天，李姓少女才剛當選學生會副會長。（圖／視覺中國）

事實上，南韓過去也曾發生類似案件。2009年，京畿道富川市一名14歲國中生服用克流感後出現幻聽，從6樓家中一躍而下，身受重傷；2016則有一名11歲小學生用藥後從21樓墜樓身亡。

李姓少女身亡後，隸屬於食品醫藥品安全處的醫藥品安全管理院已經支付遺屬賠償金。食藥處表示，雖然還未證實克流感與少女墜樓身亡之間是否有直接的因果關係，但不能排除是因為藥物而發生。

《中央日報》報導，2009年H1N1疫情爆發時，克流感副作用問題跟著浮上檯面；食藥處同年11月針對全國醫師及藥師發布「安全性注意書函」。文中強調，「只要照護者細心注意，便可以充分預防患者出現異常舉動的副作用。因此，醫師及藥師開立處方給予克流感治療時，應詳細說明。」

▲▼美國、日本皆傳出幼童服用「達菲」(Tamiflu)克流感感冒藥物後，出現幻覺、過動，甚至想要跳窗的異常行為。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國、日本也曾傳出幼童服用「達菲」（Tamiflu）克流感藥物後，出現幻覺、過動，甚至想要跳窗的異常行為。（圖／達志影像／美聯社）

克流感的包裝自2009年後便明示，由於10歲以上未成年病患服藥後出現異常舉動、墜樓受傷或死亡的意外接連發生，若病患為兒童或青少年，應向家屬說明，2天內不得讓病患獨處。

李姓少女的父母指控，醫生及藥師此前都沒有告知相關注意事項。主治醫生在命案發生後則向他們坦言，由於近來病患激增，沒有盡到告知義務，非常抱歉。食藥處醫藥品安全檢測課長也指出，不論是開立處方籤的醫師或藥師都有責任。

這起案件曝光使社會大眾對克流感感到恐慌，文恩熙也澄清，由於每個人免疫力水準不同，流感嚴重時甚至可能致命，而克流感是非常有效的治療方式，不可任意停藥或減量服用；副作用只是暫時的，類似的意外也充分可以預防，家屬應仔細照顧服藥中的兒童及青少年。

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關鍵字：Tamiflu,克流感,流感,A型流感,副作用,日韓要聞

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