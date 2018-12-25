從不投資股票　蘋果聯合創辦人：金錢會敗壞你的價值觀

▲蘋果聯合創辦人沃茲尼克至今仍是蘋果的死忠粉絲。(圖／達志影像／美聯社)

財經中心／綜合報導

蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）可說是矽谷的傳奇人物之一。雖然他不再參與蘋果內部事務，但他的名字依然在蘋果的工資單上，顯示其仍是科技界的重要人物，而他的金錢觀與同業相比卻十分另類。

沃茲尼克接受《財星》（Fortune）雜誌採訪時，分享了他直截了當的投資策略，即不投資並完全與金融保持距離。「我不投資，我不做那些事」沃茲尼克告訴《財星》，「我不想接近金錢，因為它可能會敗壞你的價值觀。」

沃茲尼克說，他不喜歡矽谷逐漸將工程師奉為「搖滾巨星」的趨勢，這是他當初與賈伯斯在創立蘋果時不曾存在的一種觀念。「主要是因為他們賺很多錢，而我選擇走另一條路。我不想成為那其中之一。」

沃茲尼克當時的目標是與蘋果合作創造創新產品並改善世界，而非致富。他說：「我真的不想進入那種賺『超出所需』的人的世界。」沃茲尼克選擇投資他心裡真正喜歡的事物，例如他老家加州聖荷西的博物館。「我在那裡出生，那裡甚至有一條以我命名的街道。」

▲賈伯斯最終的財富大多來自迪士尼的持股，而非蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

當蘋果上市且市值達數百萬美元時，沃茲尼克也獲得了相當大的一份財富，不過仍遠低於蘋果另一位創辦人賈伯斯（Steve Jobs），賈伯斯2011年過世前身價約102億美元。

造成這種對比主要是因為沃茲尼克一開始就對錢不敢興趣，早在1980年，他就把自己持有的價值1000萬美元的股票送給蘋果員工，這是賈伯斯拒絕做的事情。賈伯斯後來稱送股票一舉是「正確的事」，而賈伯斯最終的財富大多來自迪士尼的持股，而非蘋果。

現任蘋果執行長庫克（Tim Cook）也認同沃茲尼克的看法，他認為財富會腐蝕人心。他曾告訴大學生，「不要為了錢工作，它會快速磨損，過度追逐金錢不會快樂。」他建議年輕人必須找到一些真正喜歡的東西，且是有益於他人的。