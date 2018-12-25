跨年遊日大失血！日圓創四年新高　5萬台幣少換近8000日圓

▲ 日圓匯率創4年新高，遊日民眾換匯荷包又要縮水。圖為京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

財經中心／綜合報導

近期日圓再度轉強，兌換日圓又要縮水了。根據台銀最新牌告價格顯示，今天日圓開盤大幅跳升至0.2836，創下4年多新高紀錄，1元台幣僅能換3.52日圓，如果哈日族最近要趁假期赴日旅遊，荷包又要變得更薄了。

由於全球金融市場動盪不安，再加上是美股持續重挫，市場避險情緒大幅升溫，讓日圓成為資金避險主要標的，更帶動近期日圓緩步攀升。

根據台銀最新牌告價格顯示，日圓兌台幣現金匯價今天開盤即跳空走高至0.2836，創下4年多新高，1元台幣僅能兌換3.52日圓，以10月初的低點0.2713來看，如果兌換5萬台幣，原本可換到18萬4297日圓，現在只能換到17萬6304日圓，少換了近8000日圓，幾乎少吃了8碗拉麵。

兩招換日圓最划算

因匯率無法得知絕對低點，理財專家表示，善用「分批買進攤平成本」與「雙幣卡刷卡」雙管齊下，等於可以用平時累積的「低成本優惠日圓」付卡費，其實比不小心換匯還可能換在最高點還來的更划算！

▲ 匯率變貴還可以靠二招省錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

以2016年來說當時最貴新台幣0.3236元只能兌換1日圓，與現在的0.28字頭相比，還算是相對低點，因此，計畫赴日旅遊的人怕貴，第一招先採取「分批買進」的策略，平均分攤購買匯率的成本。假設準備10萬日圓去日本花，以目前0.28價位，可以先買進1萬至2萬日圓，後續如果日圓在平均線之下，可以再買進。

而分批買進日圓後，接著第二招，可到銀行開立外幣帳戶，到日本旅遊，務必搭配「日圓雙幣卡」在當地刷卡，雙幣卡好處在於在日本刷卡後，回到台灣後銀行會以日圓進行請款，且重點是，刷卡花費的都是用平時在分批換匯所換到的優惠日圓！

目前有推出日圓雙幣卡的銀行包括玉山、台新、中信、兆豐、一銀與國泰世華等八家，大部分都提供國外消費1.6%~2.5%現金回饋，有的國外消費免交易手續費。

然而，除了日圓變貴之外，明年的遊日成本也會變高。日本政府今年4月通過「國際觀光旅客稅法」，2019年1月7日開始，從日本出國的旅客，無論是日本本國人還是外國旅客，都必須付1000日圓（約新台幣280元）的「國際觀光旅客稅」。長榮航空已在官網公告，明年1月7日起，只要開立日本出境機票，都將隨票徵收。