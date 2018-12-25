外資創10年來最大筆提款台股　這10檔股票賣最多



▲外資今年賣超個股張數排行最多的前10名。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

美股昨日歷經史上最慘平安夜，今（25）日是外資耶誕假期開始。而過去因美中貿易戰、美國聯準會（Fed）持續升息等因素，今年外資已對台股提款已達3,586億元，創下10年來單年最大賣超，衝擊過去2年來萬點多頭行情；而這也讓全年指數下跌近一成，為2015年來再次全年下跌走勢。

隨著美股、日股遁入熊市，台股今早盤電金傳類股全跳水，股王大立光（3008）與權王台積電（2330）皆跌幅2%，指數跌勢擴大逾150點，指數摜破9500大關點。多數國際股市休市，在缺乏量能攻擊下，大型權值股恐難有表現空間，今日預估量能恐低於600億元，

台股在今年的1月23日寫下28年來新高點11,270點後，每況愈下，並在經歷10月11日摜破萬點，僅在12月初短暫2天收復萬點關卡；隨著外資一路提款，全年至昨日指數大跌逾1,003點，跌幅將近一成，為9.43%。

台股今年下跌的主因為何？投顧表示，除了美中貿易戰、美國長短天期債券殖利率出現倒掛警訊之外，最大的問題仍是外資賣超。蘋果年度新機銷售不佳影響，外資也大砍台積電等權值股下，今年至今賣超達3,586億元，已經超過歷史上2011年的賣超第二紀錄2,776億元，且緊追2008年金融風暴的4,700億元，可以說外資今年對台股提款動作為過去10年的新高。

其中，若以外資賣超張數來看，被蘋果新機銷售不佳拖累的鴻海達121.99萬張最多，華邦電63.74萬張居次，中信金也有52.95萬張，其他超過30萬張的還有聯電、旺宏、台積電、廣達、仁寶等。

若以外資對個股的賣超金額來看，其中鴻海賣超金額全年至今已賣超突破千億元大關，台積電則達859億元、國巨344億元、大立光212億元，其他賣超超過百億元的還有聯發科、台灣大、廣達、上銀、和碩、華邦電、遠傳、中信金、旺宏。

而統計這些外資主要調節的個股，法人表示，主要集中在蘋果供應鏈，還有電信、記憶體、工具機與被動元件龍頭、民營銀行龍頭。

《延伸閱讀》

►美熊襲擊！今（25）日台股開盤暴跌150點