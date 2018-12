平安夜聽「北韓報告」　川普：期待與金正恩的第二次峰會！

▲ 川普收到北韓報告。(圖/翻攝自Twitter/Donald J. Trump)

國際中心/綜合報導

美國總統川普日前在推特上發文表示,剛收到與北韓問題相關的一份報告,讓他非常期待「川金二會」的到來。他月初結束阿根廷20國集團(G20)峰會行程後,曾在回程的空軍一號上向記者表示,與北韓領導人金正恩的第二次會晤將於2019年1月或2月舉行。

川普於當地時間24日下午推文表示,「在平安夜聽取了我的北韓問題團隊的情況匯報,我們正在取得進展。期待我與金委員長的下一次峰會!」照片中的川普專心看向手中的報告,剛結束出訪行程、從南韓返國的國務院北韓政策特別代表畢根(Stephen Biegun)則站在一旁。

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o