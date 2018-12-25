聖誕奇蹟！加勒比海「漂流20天」竟生還　2漁民被路過郵輪救起

▲ 2漁民從漁船上被救出。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

加勒比海日前發生一起奇蹟般的事件，皇家加勒比海國際郵輪公司（Royal Caribbean Cruises）海洋皇后號（Empress of the Seas）在航向牙買加的途中，發現2名因為風暴偏離路線，被困在海上長達20天的漁民，立刻將他們救起，前往牙買加接受治療。

皇家加勒比海首席氣象專家弗利特（James Van Fleet）指出，事實上，強風不僅將漁民吹離航道，就連海洋皇后號也改變原定的航線。他在推特上聲明表示，2名漁民本月1日自哥斯大黎加的利蒙港（Puerto Limón）出海，在浸泡漁網時睡著了；隨後風力增強，當他們醒來時，已經被吹離裝備所在的位置。

More pics to share from @RoyalCaribbean #EmpressoftheSeas rescuing 2 Mariners who had been at Sea for 20 DAYS in that small boat between #Jamaica and #GrandCayman! See last pic for story. UNREAL and so PROUD of Officers and Crew! Thank you @jleberle and @caryjames007 for pics. pic.twitter.com/VEw1tzChMO — James Van Fleet (@JamesVanFleet) 2018年12月21日

浸泡漁網是一個相當漫長的過程，目的是使其變得更柔軟，也使撒網更加容易。漁民在等待漁網泡軟時睡著，醒來便發現偏離原先所在地，只好開始尋找漁網，途中用盡所有燃料，開始漂流，但船上的食物和水最多只能支撐7天。

弗利特指出，依照2名漁民的原定計畫，他們早該抵達數英里外的古巴西恩富戈斯（Cienfuegos），卻在一場大風暴以後，被迫轉向牙買加的奧喬里奧斯（Ocho Rios），「我目睹了一個聖誕奇蹟，他們在海上漂流20天卻依然活著。」

在21日的營救行動中，郵輪工作人員登上漁船時發現，其中一名漁民無法行走，便直接將他抬到郵輪上。海洋皇后號上的醫護人員為他們提供食物和衣服，並進行身體檢查。船組人員也捐出300美元（約新台幣9250元），讓他們可以在上岸後買食物和衣服。

▼ 漁船自哥斯大黎加出發，開往古巴，卻被吹往牙買加方向。（圖／翻攝自Google Maps）