聖誕奇蹟！加勒比海「漂流20天」竟生還　2漁民被路過郵輪救起

▲ 2漁民從漁船上被救出。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

加勒比海日前發生一起奇蹟般的事件,皇家加勒比海國際郵輪公司(Royal Caribbean Cruises)海洋皇后號(Empress of the Seas)在航向牙買加的途中,發現2名因為風暴偏離路線,被困在海上長達20天的漁民,立刻將他們救起,前往牙買加接受治療。

皇家加勒比海首席氣象專家弗利特(James Van Fleet)指出,事實上,強風不僅將漁民吹離航道,就連海洋皇后號也改變原定的航線。他在推特上聲明表示,2名漁民本月1日自哥斯大黎加的利蒙港(Puerto Limón)出海,在浸泡漁網時睡著了;隨後風力增強,當他們醒來時,已經被吹離裝備所在的位置。

More pics to share from @RoyalCaribbean #EmpressoftheSeas rescuing 2 Mariners who had been at Sea for 20 DAYS in that small boat between #Jamaica and #GrandCayman! See last pic for story. UNREAL and so PROUD of Officers and Crew! Thank you @jleberle and @caryjames007 for pics. pic.twitter.com/VEw1tzChMO