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躉購費率調降惹怒業者　經部鬆口：聽取意見後再決定

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▲▼經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，找人塞滿會議室。（圖／記者馮建棨攝）

▲經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，找人塞滿會議室。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部日前預告2019年「再生能源躉購費率」，太陽光電及離岸風電每度都大幅調降，業者日前就放話說玩不下去，揚言退出再生能源建設，經濟部今天（25日）召開躉購電價「聽證會」，希望聽取業者意見再決定最後的收購價格。

今天經濟部召開聽證會，再生能源業者大動員擠爆會場，業者還穿上「黃背心」，揚言抗議到底。

由於再生能源業者不滿躉購費率大幅調降，離岸風電可能從現在每度5.8元調降為5.1元，大降12%，許多業者說這與經濟部過去提出的價格落差太大，揚言退出台灣市場，這恐怕會讓再生能源推動出現變數。

經濟部次長曾文生今天在聽證會發言表示，目前的費率只是預告，要完成聽證程序、聽取業者意見後，回去跟躉購電價審議委員會討論，才會決定2019年的費率。

【躉購費率】
政府發展再生能源時，由於目前市場經濟規模仍小，但相關技術價格高，每發一度電成本遠比平均電價高出許多，依照再生能源發展條例當中說明，政府在採購綠電時，會補貼部分價格以利綠能發展，這項價格就被稱為躉購費率。

▼經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，找人塞滿會議室。（圖／記者馮建棨攝）

▲▼經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，找人塞滿會議室。（圖／記者馮建棨攝）

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關鍵字：再生能源,躉購費率,經濟部,能源局

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