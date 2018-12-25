「殘障下班時間搭什麼公車？」無良司機拒載　輪椅男肉身擋車反遭嗆

▲ 朴京石肉身擋車。（圖／翻攝自臉書／Kyungseok Park，下同）

國際中心／綜合報導

「這個時間，殘障人士搭公車像話嗎？」南韓全國杜絕身心障礙歧視聯盟常任代表朴京石（音譯）年輕時因為一場意外下半身癱瘓，只能依靠輪椅移動，致力於為身障者權利發聲。他日前在交通繁忙的下班時間欲搭乘公車，沒想到卻遭到公車司機拒載和言語羞辱，讓他氣得在臉書上PO文，引起熱議。

朴京石20日在臉書上以「身障者移動權的受難時代」為題發文表示，他坐著輪椅，在下班時間前往首爾光化門公車站，沒想到公車司機卻拒絕讓他上車，還對著他罵道，「這個時間，一個殘障人士要搭公車像話嗎？」

朴京石被司機的態度惹怒，於是轉身，自己移動輪椅到車頭正前方，擋住公車去向、要求司機道歉。但司機卻開始瘋狂按喇叭，還將警察請來。警方瞭解事發經過以後，要求司機向朴京石道歉，司機依然不服。此時，在車上動彈不得的乘客也開始走下公車，對朴京石和警察開罵。

▲ 交警前來調解。

朴京石在文末表示，警方始終站在他這一邊，和他一起承受乘客的罵聲，才終於使司機下車對他道歉，讓他對光化門的交通警察相當感激。他也遺憾的提到，因為時間被拖到而瘋狂指著他罵的乘客和歧視身障者、口出惡言的司機」都讓他相當難過，「總而言之，移動權的受難時代依然是現在式。」

這起事件透過媒體曝光後引起廣大迴響，大批網友湧入朴京石臉書頁面留言表示，「這個社會把身障者變成罪人」、「如果我是乘客就會去罵司機」、「為您的勇氣致上敬意」、「罵人的乘客比司機更可惡」、「難道身障者搭公車還要挑時段嗎」、「我們國家還有很長一段路要走」。