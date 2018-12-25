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前飼主稱被咬「消毒水狂噴臉」　她收編癱瘓貓：手過去就討摸

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▲▼前飼主稱被咬「消毒水狂噴臉」　她收編癱瘓貓：手過去就討摸。（圖／有點毛毛的／網友林芝羽提供）

▲癱瘓貓因為咬人被噴消毒水。（圖／有點毛毛的／網友林芝羽提供）

寵物小組／綜合報導

養寵物需要金錢更需要耐心！日前一名網友分享親眼見到癱瘓貓咪被惡意對待，飼主聲稱被貓咬，隨手拿起消毒水就往臉上狂噴3分鐘，讓原PO看不下去，決定霸氣收編，取名為「林碧玉」。帶回家之後發現貓咪個性乖巧，伸手就來討摸。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友林芝羽日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，林碧玉是一隻脊椎斷掉，需要人工壓屎壓尿的貓，先前曾親眼見到牠被前任飼主拿水噴臉，陸陸續續噴了3分多鐘，讓她暴氣直呼，「你今天噴牠一下，我可以理解，噴三下我都覺可以忍受，如你說的，畢竟牠咬你，但你他x噴了3分鐘，而且還是消毒水！」不理解為何對方要欺負一隻傷殘的動物，下定決心要保護貓咪的安危。

▲▼前飼主稱被咬「消毒水狂噴臉」　她收編癱瘓貓：手過去就討摸。（圖／有點毛毛的／網友林芝羽提供）

▲貓咪被取名為林碧玉，已經到了新家生活。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

事後她貼出林碧玉到家裡的影片，只見牠坐在床上，看到人伸手就把頭湊過去討摸，個性相當溫和，林芝羽承諾，未來會好好照顧這個孩子，「或許有人會認為我反應過度，但我真的無法接受」。許多網友看完紛紛感謝她伸手救援，「謝謝你讓牠重獲新生 好人一生平安」、「好需要人疼的孩子」、「碧玉要開始幸福了」、「感謝妳給牠一個不一樣的貓生」。

觀看林碧玉到新家的影片請按此

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關鍵字：消毒水,癱瘓貓,討摸,飼主,

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