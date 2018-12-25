槍手攻擊阿富汗政府大樓！「引爆汽車」挾人質8小時釀29死

▲阿富汗一棟政府大樓遭槍手闖入攻擊，警察在大樓外協助疏散。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

阿富汗首都喀布爾的一棟政府大樓在24日遭到自殺炸彈客及槍手攻擊，至少造成29人死亡，23人受傷，死者包含一名員警，死傷者大部分都是在大樓內辦公的公務員。槍手闖入建築物後挾持了人質，與警方對峙8小時，最後遭到擊斃，目前還無任何團體宣稱犯案。

綜合外媒報導，幾名武裝極端分子帶著來福槍等武器，闖入位於喀布爾東部的一棟政府大樓內，自殺炸彈客先是在大樓前面引爆一輛車子，不久之後，3名槍手闖入大樓內，進入辦公室內掃射無辜受害者，警方在當下疏散了357人，有些來不及逃走的公務員則躲在辦公室內。目擊者指出，至少聽到5次的爆炸聲，還聽到警察和攻擊者駁火的槍聲。

槍手們還挾持了人質，與警方對峙長達8小時，共造成29人死亡，其中1人是警察，還有3名員警受傷，最後2名槍手也遭到擊斃，才結束這場襲擊。這棟建築物內有公共福利部等單位，有的部門負責協助殘障人士或是烈士家庭，因此有不少死傷者是公務員或是殘障者。

▲大樓內多處起火。（圖／達志影像／美聯社）

大樓內有多處都受到炸彈攻擊而失火，阿富汗內政部發言人丹尼許（Najib Danish）表示，警方還在搜索大樓內，死傷人數可能還會上升。丹尼許提到，警方當時封鎖了整個區域，但擔心會激怒攻擊者，所以在大樓內的行動相對緩慢，只能一層樓一層樓的搜索。

喀布爾警方發言人穆加哈德（Basir Mujahid ）則表示，警方接到至少一通來自建築物內的報案電話，裡面的員工聽起來相當害怕，無以至於無法提供太多細節，目前還沒有任何武裝團體或極端組織宣稱犯案。

在攻擊發生的4天前，美國總統川普才剛宣布要撤走在阿富汗一半的美軍。另外，巴基斯坦外交部長庫瑞許（Shah Mahmood Qureshi）當時正在喀布爾，討論有關結束阿富汗長達17年戰爭一事，他同時也譴責這個暴力攻擊事件。巴基斯坦在上週協助規劃了一場在阿拉伯聯合大公國舉行的和平談判，與會的有沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴基斯坦和美國代表，並與塔利班會面。

自2001年美國領到的軍隊入侵之後，塔利班叛亂分子控制了將近一半的阿富汗，，近日比以往勢力更加壯大，幾乎每天都發動攻擊，目標針對阿富汗國家安全部隊以及政府官員。