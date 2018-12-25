耶誕行情吹了！台股開盤暴跌逾150點　美熊襲擊摔落9500大關



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美股昨（24）日平安夜不平安，三大指數同步走跌，道瓊工業指數暴跌653點。今（25）日適逢耶誕假期，多數國際股市休市，日股今早也暴跌4%，相繼陷入熊市。台股在缺乏量能攻擊下，集中市場加權指數開盤受到連累下跌80點、以9559.70開出，成交金額新台幣18.8億元。因蘋概三王早盤受重壓，在電金傳類股齊跌下，指數開低走低，跌勢擴大逾150點，目前最低來到9479.77點，指數摔落9500大關點。截至上午9點2分，指數暫報9488.69點。

八大類股早盤全盤皆墨，電金傳無一倖免全數跳水。而蘋概三王皆重挫受壓，股王大立光（3008）跌逾2.42%、權值股台積電（2330）、鴻海（2317）也跌近2、1.68%。

美股昨日在耶誕假期前提前收盤，三大指數均下跌逾2%，延續三個月來的跌勢，歷經史上最慘平安夜。主因美國財政部長米努勤召開危機小組會議和及其他政治動向令投資人不安，標普500指數逼近熊市。道瓊工業指數收跌653.17點或2.91%，報21,792.2點；標普500指數收跌65.52點或2.71%，報2,351.1點；那斯達克指數收跌140.08點或2.21%，報6,192.92點。

法人建議，今日外資耶誕假期正式啟動，美股耶誕行情正式告吹，今日又少了外資驅動，台股大型權值股恐難扮演上攻主力，大盤指數衝高機率不大，短線可能反覆測試9600點關卡，可留意內資偏好、有題材面與基本面加持的中小型個股。

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