台指期開盤1分鐘內重挫逾150點　全是美股迎來史上最慘平安夜惹的禍

▲美股創下史上最糟聖誕夜，拖累亞股一片慘綠，台指期也同步重挫逾百點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國股市迎來史上最慘平安夜，投資人眼看聖誕行情落空，紛紛大舉拋售，其中道瓊工業指數狂瀉653點、標普500指數瀕臨熊市，亞股一片慘綠，台指期今（25）日開低走低，開盤不到1分鐘隨即重挫逾150點，一舉摔下9600、9500點關卡。

美國財長梅努欽信心喊話也沒用，美股迎來黑色耶誕，重創投資人信心，其中道瓊工業平均指數終場大跌653.17點，跌幅2.91%，收在21792.2點；那斯達克指數也跌140.08點，跌幅2.21%，收報6192.92點；標準普爾500指數收低62.52點，跌幅2.71%，以2351.1點作收，直接跌近空頭市場。

2018年即將走入尾聲，台股、台指期多頭苦守9600點關卡，台股近期加權指數走勢較為疲弱，周一指數開高走低，僅靠零星族群撐盤，盤中最低一度回測至9613.29點，終場跌幅收斂，下跌6.46點，收在9639.70點，成交值681.6億元，三大法人合計賣超28.44億元，自營商賣超4.71億元，投信買超4.27億元，外資及陸資賣超28億元。

台指期開平高盤後貼近現貨走勢，由於外資放假，市場交投清淡，電子期、金融期均呈現逆價差、非金電期指則維持價平格局，終場上漲32點，收在9618點，成交量8萬9050口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1265口至3079口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少至3萬5689口。