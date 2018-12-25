義大利埃特納火山噴發！狂震超過130次　機場部分空域關閉

▲義大利西西里島東岸的埃特納火山（Mount Etna）爆發。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

位於義大利西西里島東岸的埃特納火山（Mount Etna）24日時爆發，造成當地發生超過130次的地震，震度最高到達4.3級，當地的卡塔尼亞—豐塔納羅薩機場（Catania International Airport）關閉，部分空域遭到關閉。

埃特納火山是歐洲最高、最活躍的活火山，海拔高度為3326公尺，一直以來活動都相當的頻繁，至今已經噴發過200多次，距離現在最近一次的大規模噴發可以追溯到2002年10月28日。

根據《CNN》報導，埃特納火山在義大利當地時間下午2點時爆發，卡塔尼亞—豐塔納羅薩機場在推特上發文寫到，「由於埃特納火山爆發，卡塔尼亞領空已經關閉」。機場方面表示，雖然領空關閉，但是一些空中區域將會重新開放，允許每小時4個航班起降；同時也建議乘客，在出發到機場前聯絡航空公司，並確認航班是否可以飛行。

報導中指出，埃特納火山爆發的頻率相較於其他的火山還要高，根據一大力國家物理和火山研究所的數據，該火山的活動從上個月起逐漸增加。