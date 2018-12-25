「闖泳池」爽泡澡消暑！70kg大袋鼠好樂　嚇壞澳洲這家人

Only in Australia: This kangaroo was spotted having a dip in a Wonga Park backyard pool, trying to keep cool in the summer heat. #9News pic.twitter.com/YbTA2HYzur — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) December 24, 2018

國際中心／綜合報導

住在澳洲墨爾本的珍（Jen Harlow）24日出門購物，沒想到在上午11點回到家時，竟然發現有一隻重達70公斤的大袋鼠，在家中的游泳池出沒玩耍；這隻大袋鼠相當的高，站在泳池邊還能露出半個身體，珍還拿了一些草餵食並拍下照片。最後，珍請來了野生動物的相關專業人士前來，將大袋鼠鎮靜後送走，才結束這場突如其來的聖誕驚喜。

根據外媒報導，珍住在墨爾本以東約28公里的Wonga Park，她趁著聖誕節前夕跟家人到購物中心採購，沒想到在早上11點回家的時候，卻意外的發現自家游泳池遭到不速之客入侵，一隻重達70公斤的大袋鼠竟然就這樣，泡在游泳池裡消暑！

珍一家人在過去的一個月中，開始注意到有袋鼠會靠近家裡游泳池的附近，不果都僅限於在圍欄外面徘徊，沒想到袋鼠竟然大膽到趁著大家都不在的時候，跑進泳池內玩水。這隻大袋鼠的身高非常高，站在水中還會露出大半個身子，只見牠露出一顆頭，在泳池裡面跑來跑去，玩的不亦樂乎。

報導中指出，珍在等待野生動物專業人士來時，還收集了一些草，放在泳池邊給大袋鼠吃；最後大袋鼠被注射鎮靜劑，由4個人將其搬到車上，這才結束了這場驚魂記。