韓國瑜：高雄發展市府不花一毛錢　人流多就抽城市稅

▲高雄市準市長韓國瑜今天正式就職。（圖／記者李忠憲攝影）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市準市長韓國瑜今天就職，他接受專訪時透露未來高雄人流一多，就打算比照日本作法「抽城市稅」。

東森節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑特地在韓國瑜25日就職前，首度讓節目南下專訪；劉寶傑一見到韓國瑜便直接發問，「你明天要就任了，你怎麼樣（上任後）大幹一場？」對此，韓國瑜也說，他早就開始布局，已經跟新加坡、馬來西亞等國簽訂農產品、水產品的合約，甚至德國、法國、菲律賓及以色列等國都有意來高雄看商業機會。

韓國瑜也坦承，他勝選後壓力很大，選後都沒有笑過，只有看到劉寶傑才笑了一下，因為高雄現有3000億的債務，以每年1300億的預算來說，除了地面上的洞，還有原高雄縣的4大落後，都讓他感覺備受挑戰，「未來我們要一面建設，還要一面還債，所以我們有很多地方要做，心理壓力很巨大」。

▲韓國瑜選後「首度微笑」見劉寶傑。（圖／記者鄒鎮宇攝）

根據《自由時報》報導，韓國瑜談到之前提出愛情摩天輪、旗津特區、賽馬場等諸多建設，打算全部BOT，市府不出一毛錢。韓國瑜強調：「我所有這些建設都是一毛不花，是用創意跟點子」透露聰明政府是不花錢能作大事「花大錢作小事是愚蠢的政府」。

韓國瑜同時也透露，高雄產業發展市府不花一毛錢，也不從這些產業賺錢。因為只要高雄人流一多，「我就抽城市稅」，韓國瑜自誇他禿頭不是禿假的，他有很多賺錢手段，高雄未來最大挑戰就是「不花錢還要賺錢、做事」。