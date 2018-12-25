單車男白目擋路...被叭後「砸爆後照鏡」！貨車司機左飄怒撞飛

▲新加坡騎士白目擋路被撞飛。（圖／翻攝自臉書／ROADS.sg）

網搜小組／綜合報導



一般來說腳踏車若要上路的話，應該要其在外側的慢車道上，但在新加坡就有兩名自行車騎士，直接把車騎在最內線車道，即便後方的大貨車按喇叭，也拒絕讓路，甚至伸手敲了別人的後照鏡。貨車司機一怒，直接把騎士撞飛到路中央的分隔島草坪。

這段影片被P在臉書粉專「ROADS.sg」上，事發地點為新加坡的巴西立第3通道和巴西立坡交界處，在22日上午，兩名單車騎士優閒騎在路中間，路上的車流量不算小，後方還有一台大貨車，但騎士仍然拒絕讓道，小貨車司機在等紅燈時按了喇叭，但兩名騎士都假裝沒聽見，甚至故意稍微又往內側騎了一些。

接著燈號變為綠燈，自行車仍是慢慢騎在中間，貨車司機又再按了一次喇叭，雖然騎士稍微讓道，卻持續其在內側，貨車開過去十，其中一人甚至伸手敲了後照鏡，整塊掉落，讓貨車司機非常不爽，直接往左偏，將敲他後照鏡的機車騎士直接撞飛到分隔島的草坪上。

這段影片在臉書上已經有240萬人次觀看，掀起網友熱議，不過大部分的人都支持貨車司機，因為自行車騎士根本是白目找碴，網友留言提到，「撞太輕了啦」、「覺得腳踏車騎士活該」、「貨車司機做得好啊」、「都是因為後照鏡被打掉，貨車司機看不到才往左偏吧」、「雖然我也是騎腳踏車的人，但真的認為這個騎士罪有應得」。

據報導，後來雙方在分隔島的草坪上發生激烈口角，警方也前來關注，自行車騎士和貨車司機都因為違反道路安全相關法律而遭到逮捕。

