網評／談談情，跑跑馬 開放賽馬是高雄拚經濟的大絕？

▲香港賽馬源遠流長，有超過百年歷史。（圖／翻攝自香港賽馬會網站）

作者／戴晚郎

「1997年香港回歸」談判當初被搬上檯面時。鄧小平同志「阿莎力」提出「五十年不變」訋承諾，當中最重鮮明的兩個指標是「馬照跑，舞照跳」。由此可見。賽馬(跑馬)在香港人心目中的地位，也反映出賽馬是資本主義和自由民主社會的重要象徵。

如今，高雄新任市長韓國瑜也有意高雄發展賽馬活動，還準備派人到香港「取經」。這個消息引發正反兩面意見的論戰。全世界許多地方都有賽馬，英國、美國、澳洲、日本、香港更有源遠流長的歷史。既然韓市長要到香港「取經」，我們就來談談它的賽馬。

香港賽馬早在1884年就已經出現。經過上百年的發展，它早已深入民間，成為市民生活的一部分。本來只在香港跑馬地舉行，後來增開了沙田馬場。本來只有白天跑，後來晚上也跑。有很長的一段時間，香港最暢銷的一本書，叫《馬經》(提供賽馬資訊和馬匹狀態的手冊)、報紙的「馬經版」閱讀率一直居高不下、投注站的設立幾乎跟便利商店一樣多。這匹「馬」究竟是怎樣煉成的呢？

香港典馬會是一家「非營利保證有限公司」，全名是「英皇御准香港賽馬會」(The Royal Hong Kong Jockey GVN Club)。顧名思義，它是英皇特准的獨門博彩生意。香港沒有賭場，賽馬、彩券(六合彩)、運彩等所有博彩活動都是它的獨佔業務。收入之可觀可想而知。

事實上，香港政府正是利用這家獨門博彩生意來增益它的稅收。它是香港最大的單一納稅機構。2015/16年度盈餘達2027億港幣(約8018億元新台幣)，繳稅達260.9億港幣(約1043.6元新台幣)，約佔香港稅務局總稅收的6.6%。

賽馬會也是香港最大的僱主之一，聘用約4400名全職及兩萬名兼職員工。它同時是香港最大的慈善公益資助機構，2014/15年度捐款達38.7億港幣(約154.8元新台幣)。很多人知道的香港「海洋公園」，是賽馬會捐建的。

上述種種「好康」，正是吸引韓市長想引進賽馬這帖猛藥的重要誘因。因為要改善高雄經濟，有許多溫和的良方。但若要「發大財」，則非下猛藥不可。

既是猛藥，難免有副作用。早年反映民意的管道並不發達，動保觀念也並未成熟，前述當地政府要推動賽馬，遭遇反彈力道比較不大。但台灣今日社會已迥然不同。禁止博彩的法令、動保團體的反彈、選民對社會風氣變壞的擔憂，都是阻力。而且短時間內要化解這些阻力，很難。四年或八年之後，這個議題可能早就被人忘了。若要成功，恐怕要堅持很長的一段時間。

台灣社會風氣偏向保守、潔癖、甚至偽善。開放賽馬必然有副作用，問題是台灣人對這些副作用容忍度多大、能容忍多久？「發大財」重要，還是社風氣端正、動物權利重要？很不幸的，這兩者往往無法得兼。要是擔心吃這個也癢、吃那個那癢，那麼大家清心寡慾發些小財就好。發大財，就留給香港人吧！