美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

▲位於巴塞隆納的聖家堂。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國國務院領事事務局（Bureau of Consular Affairs）23日警告西班牙城市巴塞隆納，蘭布拉大道（Las Ramblas）在耶誕節和新年期間須嚴加戒備大眾運輸站的周遭區域，恐怖分子可能會對觀光景點、交通轉運站和其他公共區域，發動攻擊。外媒指出，西班牙當局已經鎖定有巴士駕駛執照的30歲摩洛哥籍男子，不過消息已被警方否認。

綜合外媒報導，加泰隆尼亞自治區警察局內部收到通報，有可疑人士可能會在巴塞隆納駕駛巴士衝撞民眾。自治區內政部長布赫（Miquel Buch）表示，相關單位會認真看待所有威脅的可能，目前正在調查消息來源，也暫時不會提高警戒級別，因為現在的安全等級已經夠高了。

在美國國務院警告後，巴塞隆納已進入戒備狀態。《法新社》報導指出，加泰隆尼亞自治區警方發言人並未證實正在搜索摩洛哥籍的可疑男子，不過聖誕假期遊客眾多，已經在交通繁忙、人群集中的區域加強安全措施。

布赫認為，自從成立「反恐反有組織犯罪情報局」（CITCO）以來，對於反恐機制已有所改善，並獲得更多的情報和資訊，如果一直活在恐懼之中反而容易犯錯，這時候更應該自由地、正常地生活。