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「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

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▲▼神父、牧師、天主教、告解、教堂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲哥倫比亞一名男子在聖誕夜被踢爆是「假神父」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

一名哥倫比亞男子伊巴拉（Miguel Angel Ibarra）擔任羅馬天主教神父18年，在聖誕節前夕遭揭穿其實是未被授予聖職的「假神父」。外媒指出，伊巴拉最近一年常駐在西班牙，負責南部安達魯西亞自治區加地斯省麥迪納－西多尼亞（Medina-Sidonia）市的教堂，期間曾聽過多人告解，甚至舉行結婚儀式。

綜合外媒報導，哥倫比亞的教會人員日前告知西班牙教區接獲投訴，指控伊巴拉偽造授予聖職的文件卻持續從事神父工作至今。西班牙經過調查後在聖誕夜發表聲明，證實伊巴拉擔任神父的聖職無效，必須立刻中止教堂工作返回哥倫比亞。

伊巴拉自1998年1月4日被當時的大主教任命在私人小教堂裡擔任神父，在2017年10月和哥倫比亞的聖菲德安蒂奧基亞（Santa Fe de Antioquia）大主教管區簽訂協議，轉到西班牙從事神父傳教任務，假身分被揭露也顯示教會管理和身分驗證問題。

西班牙近年來因為「招募」神職人員遇到困難，必須向其他國家教區借調神父，來源大多是曾受西班牙殖民的拉丁美洲國家。曾服務的加地斯和休達主教轄區表示，教會承認伊巴拉過去所主持的結婚和洗禮儀式於程序上有效，但「告解」攸關上帝的恩惠話語，在謊言、欺騙的前提下是無效的，伊巴拉被解職後，必須再面對哥倫比亞教區的調查。

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關鍵字：哥倫比亞,聖誕夜,天主教,神父,西班牙

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