川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普24日連續在推特狂發牢騷，他嗆民主黨其實也願意建造邊境牆或圍欄，但是當他把這個問題拿來當成競選條件時，民主黨人就開始無條件反對。此外，他也澄清自己沒有「不喜歡跟其他國家結盟」，他不喜歡的是那些國家利用美國的友誼，享受美國保護的同時又在貿易上佔便宜。

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▼美國又重新受到尊重！

▼所有同情麥格克的人請記住，他是歐巴馬任用的人，負責用飛機裝載了18億現金，將其作為可怕的「伊朗核協議（已經終止）」的一部份送給伊朗，這是計劃是「小人」柯克（Bob Corker）批准的。

▼對於那些認為我不喜歡或不願意跟其他國家結盟的少數參議員來說，他們錯了，我願意這樣做！然而，我不喜歡的是，這些國家利用與美國的友誼，無論是在軍事保護或是貿易方面。

我們正在大力補助世界上許多非常富裕國家的軍隊，同時這些國家卻在貿易上充分利用了美國和我們的納稅人！馬提斯（Jim Mattis）將軍認為這不是一個問題。我做了，它正在修復！

▼我們今天處理的每一位民主黨人都強烈支持邊境牆或圍欄，只有當我把它作為我競選中一個重要部份時，因為人們和毒品不受控制的湧入我們的國家，他們才反對它。迫切需要（邊境牆）！