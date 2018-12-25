低調貴公子家擁千億資產　年僅27成歐冠足球俱樂部主席

▲ 國際米蘭主席張康陽。（圖／翻攝自Facebook／Inter）

財經中心／綜合報導

張康陽是蘇寧創始人張近東的兒子，這位富家公子個性相當內斂和低調。不管在學歷還是個人能力方面都相當出眾，甚至在某些領域拿到讓外界眼前一亮的成績。在他帶領下的國際米蘭，又重回了歐冠光榮。

綜合陸媒報導，根據今年最新發佈的大陸《2018年民營企業500強榜單》，蘇寧控股以5578億人民幣（約2.5兆台幣）營收排名第二，僅次於科技巨頭華為。

蘇寧作為國內最大的家用電器零售商，目前各種類型的店面總數超過1萬家，服務用戶的規模達6億，創始人張近東用28年的時間，一手打造了這個零售行業的巨無霸，他更是以950億人民幣（約4240億台幣）身家排名胡潤百富榜13位，成為國內最具實力的民營企業家之一。

張近東的兒子，90後的張康陽個性相當內斂和低調。他出生於江蘇南京，當年正是張近東創辦蘇寧的第二年。在他小的時候，張近東就帶著他出席各種會議，而這些經歷也讓他比同齡人的心智更為成熟。

張康陽在南京上完國中以後，十五歲就遠到美國留學，就讀於賓州一所傳統精英高中，在美國念書期間，他曾獲得過全美機器人大賽第二名，優異的學業也讓他獲得了美國多個知名高校的錄取，張康陽最終選擇了常春藤盟校賓州大學華頓商學院，並獲得了學士學位。

大學畢業後，張康陽進入了一家投行工作，但是為了家裡的生意，他選擇回到父親身邊，學習打理家裡的企業。三年前，蘇寧開始佈局體育產業，先是接手江蘇舜天，後來又以2.7億歐元（約95億台幣）的價格，拿下百年足球俱樂部義大利國際米蘭（Football Club Internazionale Milano S.p.A.，以下稱簡稱「國米」）。

張康陽一亮相就吸引了眾人關注的焦點，出色的顏值讓他贏得了「最帥富二代」的稱號。但是，張康陽低調穩重，一年四季西裝筆挺，從無花邊新聞、從不炫耀的作風讓他贏得了義大利球迷的好感。

收購完成之後，年僅25歲的張康陽成為這家百年足球俱樂部的董事，並且紮根住在俱樂部附近的布雷拉區，在米蘭那段日子裡，他幾乎都在國米總部以及主場球場觀眾席，工作非常繁忙。

▲ 張康陽都會在總部與主球場觀眾席來回奔波。（圖／達志影像／美聯社）

《米蘭體育部》曾這樣評價張康陽，「他為人透明說話直接乾脆，這方面不太『中國』，同時謙虛謹慎，這又很『中國』。他已融入義大利生活，像一塊海綿，吸收新事物學東西很快，領悟力發散性極強。這應該源於他在美國的精英教育和在蘇寧擔任外事負責人的履歷。」

在張康陽帶領下的國際米蘭成績穩步提升，義大利球迷也都看在眼裡。在蘇寧集團到來後，2016-2017賽季國米場均上座人數達到46622人（排名義甲第一），上賽季球隊在名教練斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）的運籌帷幄下，國米場均人數更是飆升到59366人。

而在上賽季和拉齊奧（S.S. Lazio）的終場哨響，國米重獲歐冠資格的一刻，站在場邊的張康陽邊走邊流淚，隨後他在IG更新：「承諾就是承諾。」此前在接受義大利媒體採訪時，張康陽曾多次表示國米一定能重回歐冠。

如今，在他的帶領下，國際米蘭在時隔多年之後又回到歐冠賽場，成績有目共睹。在廣告贊助上，俱樂部已和二十多個品牌達成合作關係，這一切的動作都將是國米重回輝煌的開始。

2018年10月26日，國際米蘭在股東大會上公佈了一項決議－張康陽取代托希爾（Erick Thohir），成為國際米蘭新任主席。當有記者問張康陽在不到27歲的年齡就擔任俱樂部主席，是否會有壓力的時候。張康陽回答：「Facebook和特斯拉的創始人，都是非常年輕就開始了創業，我父親也是在28歲開始創業。如果兩年前的話，我確實有壓力，但現在我非常有信心。」

能夠將自己與祖克柏、馬斯克這樣天才創業者相比，張康陽的自信溢於言表，而這種強烈的自信來源於他在過去兩年實打實的管理層工作、學習的經驗。

一開始，張康陽並不是俱樂部重大決策拍板的那個人，國米在對外形象上有副主席薩內蒂（Javier Zanetti），在具體運營中有經驗豐富的安東內洛（Alessandro Antonello）、奧西里奧（Piero Ausilio）和加爾蒂尼（Giovanni Gardini）三人作為主導。安東內洛就說：「他來自東方，一個人遠離家鄉常駐米蘭，這份勇氣和敬業本身就很了不起。而他也勤奮好學積極融入國米世界。」

▼ 國際米蘭一開始仍由副主席薩內蒂（Javier Zanetti）等人主導營運。（圖／路透）

在今年，張康陽也開始成為國米在關鍵決策上做出最後定奪的人，在擔任主席之後，張康陽做出的第一件大實績，即是從死敵尤文圖斯（Juventus）挖來功勛經理人朱塞佩．馬羅塔（Giuseppe Beppe Marotta）。

就連最苛刻的義大利媒體也對張康陽的魄力讚譽有加——「馬羅塔可是過去7年一手締造尤文王朝的最大功臣，能夠不與球隊續約，前往一個全新的環境開始挑戰，如果對方沒有展示出足夠吸引人的規劃，絶對是不可能完成的任務。」馬羅塔在此前也表示說，他和張康陽的會談非常成功，他對這位90後年輕人的很多想法都非常贊同。

很大程度上來說，如果馬羅塔能夠放棄來自國外各大豪門的邀請，前往國米任職的話，下一個「大國際時代」，令外界都相當期待。

家族的低調或許是一種遺傳，相比其他的超級富豪，張康陽的父親張近東與華為的任正非一樣推崇低調，他曾表示「比如說你要我去做網紅，我真的做不到，本身也帶著一種排斥，這也潛移默化地影響到我們企業風格。」

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