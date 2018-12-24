批發零售餐飲11月營業額創歷年同月新高　持續旺到年底

▲經濟部今天公布批發零售餐飲11月營業額，三行業營業額創歷年同月新高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者馮建棨／台北報導

經濟部統計處今天（24日）公布批發業、零售業及餐飲業營收，三項指標都創下「歷年同月新高」，且12月遇上歐美耶誕消費旺季，帶動商品熱銷，且國內遇上年底聚餐旺季及跨年連假出遊熱潮，預期12月營業額將持續增加。

統計處表示，11月批發業營業額為8,936億元，創下「歷年同月新高」，與去年同期比較，批發業營業額增加1.6%，其中機械器具批發業年增5.2%，主因智慧型手機逢歐美年終銷售旺季，帶動通訊晶片、影像感測元件等電子零組件需求擴增；綜合商品批發業年增5.5%，主因零售通路鋪貨需求增加所致；汽機車批發業則因車市走緩，年減7.1%；家庭器具批發業年減4.6%，主因部分業者業務縮減，以及空調產品銷售減少所致。

零售業營業額表現，11月營業額為3,734億元，同樣創下「歷年同月新高」，其中綜合商品零售業之超級市場受惠集點促銷活動，年增7.3%，便利商店因加熱型商品需求增加，年增7.7%，量販店亦因黑色購物節促銷，年增2.1%，百貨公司則因部分業者週年慶檔期落點不同，年減2.3%；無店面零售業因雙11檔期買氣暢旺，年增13.1%；燃料零售業因油價較去年同期上漲，年增7.5%；資通訊及家電設備零售業則因手機銷售減少及電商競爭，年減7.0%；汽機車零售業因汽車銷售疲弱，年減3.3%。

餐飲業餐飲業的11月餐飲業營業額違367億元，同創歷年同月新高，年增3.9%，主因逢百貨公司週年慶之集客效應，聚餐人潮增加。

展望未來，統計處認為，批發業在歐美耶誕購物旺季及春節備貨需求挹注下，預期12月營業額年增率續呈正成長；零售業受惠耶誕節及跨年商機，加上車商衝刺年底業績，以及網購業者加大促銷雙12，將有助於推升營收成長；餐飲業逢年底聚餐旺季及跨年連假出遊熱潮，預期12月營業額將持續增加。

▼ 經濟部今天公布批發零售餐飲11月營業額，三行業營業額創歷年同月新高。（圖／達志影像／美聯社）