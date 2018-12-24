經部持續護航風電　批離岸風電每年多花420億是假新聞

▲台大醫師王明鉅PO說離岸風電會讓民眾每年多花420億元，經濟部發新聞稿強力反擊，說這是誤導民眾的消息，更指用核能會造成核災，因此必須要讓離岸風電穩定的推動。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

之前為了達到2025非核家園目標，政府大力推動再生能源，不過近期因為再生能源「躉購費率」吵鬧不停，甚至傳出每年多花420億元的電費，經濟部今天（24日）澄清，420億元是誤導民眾，更說要重視帶動9,625億元投資並創造2萬個就業機會，更說使用核電就會造成核災，要民眾思考外在成本。

台大醫院前副院長王明鉅在臉書上PO文說，為了推動再生能源的離岸風電，全台灣民眾與企業也要為這些離岸風電每年多花420億的電費，20年將增加全民的電費8400億。希望總統蔡英文好好想想，讓全民每年能省下多出的420億「民脂民膏」。

經濟部今天發文澄清，說每年多花420億電費支出是不專業的算法，這是以每度躉購費率5.8或5.1元來跟2.6元的平均電價成本來推算，經濟部說這這價差應該是以未來可以替代離岸風電的能源為比較基礎，而不是現在的平均電價成本；未來比較便宜的燃煤不可能做為替代選項，若選擇燃氣則成本將高於平均電價，因此推斷未來20年將多支付8400億元是「過度臆測」。

經濟部強調，離岸風電是安全的潔淨電力，外部成本低，以其他能源替代，還須考慮其環境等外部成本；若是選擇核電替代，目前尚無法完全估算清楚的核廢料最終處置成本與國人面臨核災風險的社會成本也應該加計進來。

能源局還說，離岸風電可帶動9,625億元投資並創造2萬個就業機會，每年可發198億度潔淨電力，可以幫助減碳1,047萬噸，且推動離岸風電可以幫助減少空污、發展本土產業及提升能源自主等益處。

經濟部最後強調，將堅持既定能源政策全力推動離岸風電，如期完成離岸風電建置目標，創造綠色經濟產業價值。

▼台大醫師王明鉅PO說離岸風電會讓民眾每年多花420億元，經濟部發新聞稿強力反擊，說這是誤導民眾的消息，指用核能會造成核災，因此必須要讓離岸風電穩定的推動。（圖／資料照）