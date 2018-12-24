中美貿易戰波及　工業生產月減2.33%估明年表現不明朗

▲11月工業生產呈現年減，統計處表示，主要是受到中美貿易戰影響，讓訂單由紅翻黑。。（圖／取自經濟部報告）

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（24日）公布11月份工業生產指數，指數來到111.30，比上月減少4.42%，經過季節因素調整後月減2.33%，統計處表示，主要是受到中美貿易戰影響，讓訂單由紅翻黑。

在資訊電子產業方面，統計處指出，電子零組件業年增1.99%，主因新興科技應用拓展，半導體高階製程訂單續增，加上大尺寸電視面板因元旦及農曆春節備貨需求挹注生產動能，不過中小尺寸面板、印刷電路板等因需求下滑，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業年增12.12%，主因受美中貿易摩擦影響，伺服器廠商提高國內生產比重，交換器、路由器等網通設備亦受惠轉單效應，致相關設備及零件生產活絡。

傳統產業中，基本金屬業年增0.72%，主因近期國際金屬行情震盪，市場觀望，加上部分鋼廠熱軋產線維修，致增幅減緩；機械設備業年減1.06%，主因美中貿易摩擦干擾，大陸市場機械設備投資轉趨保守，加以電子生產設備及零組件因去年集中於下半年出貨，比較基期偏高所致；化學原材料業受國際油價急跌及美中貿易摩擦之不確定性影響，市場買氣轉趨觀望，致年減0.92%；汽車及其零件業年減16.10%，主因轎車及其相關零組件受車市走緩與進口車搶市之雙重影響而減產，惟貨車買氣提升抵銷部分減幅。

展望未來，統計處認為，隨歐美年終備貨潮接近尾聲，消費性電子產品銷售動能轉弱，以及全球經濟成長走緩、美中貿易爭端未解、國際油價及鋼價等原物料行情震盪走低，製造業生產動能將受抑制。

統計處還說，受到中美貿易戰影響，11月外銷訂單翻黑，加上去年12月製造業生產指數為全年最高點，基期較高，因此預期12月工業生產指觸還是會呈現年減1%，全年則因前幾季表現好，整年平均下來呈現年增4%。

▼11月工業生產呈現年減，統計處表示，主要是受到中美貿易戰影響，讓訂單由紅翻黑。（圖／CFP）