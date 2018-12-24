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名嘴蔡玉真暗指是大同林家打手　顧立雄暴怒兩聲明反擊

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

名嘴蔡玉真今天(24日)在臉書上爆料，指金管會主委顧立雄過去是大同集團御用律師，現在大同集團連環爆，顧立雄監視大同也不能公正，質疑顧立雄是大同林家打手。對此，顧立雄晚間發出嚴正聲明，強調過去沒有擔任過林蔚山等案的刑事辯護律師，認為自己對大同集團的相關發言「已經夠中立了！」

蔡玉真在臉書上爆料，指顧立雄過去是大同林蔚山多起內線交易、掏空大同案、通達案的委任律師，強烈懷疑顧立雄是大同林家的打手，認為顧立雄現在當金管會主委監視大同根本有失公正。

針對蔡玉真的指控，顧立雄晚間也發聲明駁斥。他強調，自己從未當過林蔚山多起刑事案的辯護律師，也不是大同御用律師，「這是不實的，不能接受說我是大同林家的打手！」

針對蔡玉真在臉書上公布的判決書，顧立雄也說，臉書上的判決書是他擔任瑞士信貸員工廖軒晟案的辯護律師，同案被起訴雖有林蔚山，但二者案情跟法院都不同，「再說一次，我沒有擔任林蔚山任何刑案的律師！」

▲▼蔡玉真在臉書上貼出判決書。（圖／蔡玉真臉書）

▲蔡玉真在臉書上貼出判決書。（圖／蔡玉真臉書）

顧立雄也針對大同案發布3點聲明：第一，大同經證交所查核，短期內沒有資金缺口，其帳上資金足以因應短期需求，目前沒有發現財務異常；第二，持續進行大同集團監視，包括股價及交易若有異常，就會經股市小組討論，有任何不法就會移送檢調偵辦。

第三，由證交所對綠能與華映進行實地查核，華映與綠能有資金缺口，但必須去查核兩家公司所謂的債權是否真實存在，如大陸的33億貨款，是不是真的有第二股東反對所以資金調度不過來，這些都會由證交所作成報告。

對於名嘴認為他監視大同有失公正，顧立雄無奈說：「我對大同的相關發言已經夠中立，還要如何利益迴避，這樣金管會主委根本無法辦事。」

外界希望金管會撤換掉大同經營層，顧立雄說，上市櫃公司經營層是依公司法規定，金管會只是「間接監理」，如果金管會可以隨意撤換上市櫃公司負責人，「那我不就是秦始皇！」顧立雄說，大同案現在有很多假議題，現在就是到底誰能拿到51%的股份，「有財力你要揪團就揪，但說因為經營層不佳，所以要揪陸資，金管會不能辦，這是什麼爛邏輯！」

市場也傳出，大同用綠能、華映案搞爛大同股價。顧立雄說：「這到底是對公司派有利，還是對市場派有利？我資質駑鈍，至今仍看不懂。」他表示，自己沒有要介入大同經營權之爭，但若查到涉及違法就會依法處理，像是有違法陸資，就屬於金管會職責，就要依法處理。

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關鍵字：金管會,顧立雄,大同,蔡玉真,林蔚山

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