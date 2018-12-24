「員工年紀最大的銀行」又怎樣　合庫：以產品取勝

▲合庫。（圖／記者李忠憲攝）

記者吳靜君／台北報導

公股行庫為何都留不住年輕人？立委江永昌今天(24日)在立法院財委會上公布數據，合庫幾乎是「年紀最大」的銀行，而第一銀行30歲以下年輕人離職率來看，又以第一銀行65.99%最高。合庫解釋，因為公股銀行是透過招考、職業生涯穩定，所以流動性都會比較低，所以年紀往往會比民營銀行的員工平均年齡又偏大一些。

不過，合庫強調「員工年紀大」，並不代表「競爭力差」，合庫表示，對於員工來說錄取率低、員工都是百裡挑一，所以自家的員工都相當優秀，在銀行業這麼競爭的環境之下，要以產品來爭取客戶的歡心，提升市場的競爭力，而非「員工的年紀」

▲ 公股行庫員工平均年齡超過40歲。（圖／立委江永昌提供）

第一銀行則被江永昌點名，30歲以下離職率最高，達65.99%。第一銀行表示，107年30歲以下離職人數共97人，30歲以下離職人數比率達65.99%，是受離職人數（147人）較低影響，本行離職率僅1.92%，整體來看本行就職情況於同業中屬較為穩定之族群。

合庫、第一銀行30歲以下員工離職的原因，也大致相同，就是被台銀、土銀磁吸，一銀、合庫的30歲以下的員工，大多轉任至同業，或自認不適合金融業而轉任其他行業。一銀強調，日後仍將持續進行員工關懷及強化培訓作業，並將提升基層主管之輔導能力，期能進一步降低年輕族群離職情形。

而為了擺脫公股銀老摳摳的形象，一銀與合庫明年都有大型的招才計畫，一銀明年將招450人、合庫也有550人的計畫，希望有志之士可以加入。

▼ 公股行庫30歲以下年輕人流動情形。（圖／立委江永昌提供）