先止血！京城銀華映貸款　認損16.4億元

▲京城銀行。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

認損了！京城銀行對華映公司的放款債權餘額約新台幣16.4億元已轉列為呆帳，全額認列損失，比起外界認為京城銀今年可能會由盈轉虧還要來的不嚴重，京城銀表示，日前已經先將大同的擔保品處分，因此華映的損失控制在依定範圍內。

大同下的子公司華映、綠能分別聲請重整與債務協商，引起銀行團之間不小的震撼，金管會銀行局統計，截至11月底，共有14家銀行有華映、綠能辦理授信，總計授信餘額為新台幣169億元。其中有擔保授信為114億元，約占67%；無擔保授信為55億元，約占33%。

其中最大得債權銀行，分別為台灣銀行、京城銀行，根據財政部的資料顯示，台灣銀行對華映的授信餘額有22.35億元；綠能的部分，授信餘額有2.66億元。京城銀根據自己曝了的資料顯示，對華映的放款餘額大約是21億元，加計綠能的部分，則達到50億元。根據京城銀自結，累計前11月稅後純益39.09億元，累計每股稅後純益（EPS）3.4元。根據了解，華映的債權銀行，外傳是京城銀在12月14至18日處分質押大同股票，計1094萬4773股，持股比例0.47%，全數出售，每股均價新台幣30.38元，交易總金額3億3246.1萬元，處分損失達到1.11億元。

由於京城銀已經先處分了大同的股票，所以今天公告，華映貸款的部分認損16.4億元，使得京城銀今年還有些微的獲利；至於綠能的部分，京城銀表示，雖然綠能還正常還款、繳息，目前尚未變更，但不排除將其列入逾放，甚至是呆帳認損。母公司大同的部分，大多數的銀行都希望大同可以提出更有誠意的的債權重整、協商的方案，京城銀表示，對該公司也有一些放款，目前該公司並未有異常的狀況。