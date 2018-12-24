陽明海運迎接出貨小旺季　再添二艘萬TEU級全貨櫃輪

▲陽明海運為台灣前三大海運公司之一，名列全球第八大之貨櫃船航商。圖為陽明海運董事長謝志堅。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

國際油價觸近一年新低點，航運族群可望受惠。陽明海運今（24）日表示，美中貿易戰僅休兵90天，今年第四季的出貨潮，預估將延續至明年農曆年前，並宣布再添二艘萬TEU級全貨櫃輪，可望挹注公司運力大增，航運後市仍然看好。

展望後市，陽明海運主管表示，受惠美國線裝載率居高不下、歐洲線運價走揚，預估第四季營運表現可望優於第三季，公司將力拚第四季營運轉盈。

陽明海運為台灣前三大海運公司之一，名列全球第八大之貨櫃船航商。陽明海運為提升產業地位及提供全球客戶最優質的服務，今年訂造10艘2800 TEU級全貨櫃輪以及簽訂10艘11000 TEU級新造船租約，使陽明海運營運船隊能更多元。

陽明海運旗下14000 TEU級全貨櫃輪「景明輪」及「承明輪」，本月21日假日本今治造船株式會社西条船廠，舉辦新船命名暨交船典禮儀式。

典禮邀請陽明海運謝志堅董事長及國立臺灣海洋大學張清風校長擔任貴賓，並由張清風校長夫人孫藍天女士擔任「景明輪」之命名擲瓶人，由歐洲陽明船務有限公司許世芳總經理夫人吳麗芬女士擔任「承明輪」之命名擲瓶人，共同祝福新船班班滿載、一帆風順。

陽明海運主管表示，「景明輪」及「承明輪」預計將於明年2月正式交付，提供亞洲地區與歐洲區間之貨儎運送服務，隨著新船舶的加入，可望達到省油、節能及降低單位成本之成效。