傳每人平均158萬元　鴻海分紅再創新高

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）去年獲利1487億元創新高，員工分紅也創10年新高，平均每人可以領到150萬元，今年再傳破紀錄，員工每人平均可望領到158萬元，業界傳出可能要等到明年1月中旬才會公布發放時間，對此，鴻海並未回應。

鴻海每年員工分紅與考績獎金都是11月底、12月初發放，另外農曆年前也會固定發放年終獎金，不過現在有消息傳出，今年度分紅總獎金將達新台幣102億元，但可能延後發放，主要是集團正在進行內部組織與業務的調整。

消息傳出，由於鴻海集團正在進行內部組織與業務的調整，今年度的分紅獎金可能要延到明年1月中旬才會發出，但好消息是，每人可能平均達158萬元，比去年度的150萬元還要高，對此，鴻海並無相關回應，

去年鴻海每位員工平均約領到150萬元分紅，不過鴻海從未公開分紅金額的中位數，另外部分員工也未必能領到分紅，平均數計算可能失真，其實鴻海也從未公開說明過獎金計算，若依據績效也不會每個人都拿到這麼多。

其實，鴻海今年下半年雜音不斷，包括大客戶銷售狀況不如預期，調整與縮減明年度費用、旗下工業富聯FII股價受挫，再加上中美貿易戰影響，都讓外資質疑鴻海未來表現，但鴻海也強調現正面臨轉型，調整費用是每年必做的項目，為了留住人才也針對長時間出差、外派的津貼大幅加碼50%。面對未來，表明會以靈活的經營策略來因應，目前已走在正確的道路上。