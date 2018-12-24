2019房市「 賣方高築牆，買方難稱王，大戶廣積糧 」

▲房產專家徐佳馨認為，2019年房產仍然偏向保守。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

2018年轉眼走到尾聲，2019年的房市表現到底如何呢？住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，2019年整體經濟並不樂觀，需求端減少；中長期來說，房價不低，賣壓不小，持有與移轉成本在高水位，房市呈現仍維持自用為主的微溫格局。

徐佳馨直言，消費以外項目的續航力不足，全球經濟進入緩成長，讓市況蒙上陰影；加上中美貿易戰引發全球經濟震盪，延伸出的企業壞帳風險，也讓市場表現不容易撥雲見日，反映在房地產市場上，雖有資金行情挹注，加上九合一選後的民眾心態，在目前都只能視之為短期話題。

「在2018年，房市留下兩好三壞的局面，全年移轉量在27.9-28.1萬棟；」好的部分，包括資金以及九合一大選後的民氣；壞的考量有價格處於高點、稅負壓力以及建照使照的高供給，面對新年度，預估兩好三壞的局面依舊不變。她分析：「在2020大選前，若無太大變化發生，房市在低價區、特殊產品上會出現小火花，但想要期待野火燎原，目前仍沒有跡象。」

整體來說，2019年仍維持自用客戶為王的格局，不過結構有所改變，換屋族會因為需求而轉進市場，在信心面支撐下，賣方讓價意願低，買方很難期待2016年到2017年的買方為王市場，至於手抱資金的大戶，會持續在市場上尋找好標的，形成「賣方高築牆，買方難稱王，大戶廣積糧」的現象，遺贈規劃與節稅需求湧現，這部分也將成為市場亮點；低價區受資金帶動，會有短期行情；除此之外，由於租金漲房價不漲，投資報酬率提高；加上市場資金仍有去處，因此租賃，或是特殊交易增加。不過，由於銀行對於不動產態度仍相對友善，加上利率環境處於低水位，短時間內還不至於出現結構問題，可是重劃區供給爆量，個案表現與市場整體出現分化狀態，都是購屋人應該要特別注意的。