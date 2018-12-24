2017年薪中位數47萬　這行業破119萬居各行業之冠

▲根據統計，2017年薪資中位數47萬元、平均每月約3.9萬元，年增1.98%。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（24）日發布統計，2017年薪資中位數（含經常性與非經常性薪資）47萬元，平均每月約3.9萬元，較上年增加1.98%、較2012年則增加7.8%。主計總處表示，所得分配不均，主要是因高薪者的薪資成長速度加快，才拉高平均數。

主計總處發布「106年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計」，工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為47萬元；依資高低將受僱員工人數平均分為10組，全年總薪資第1十分位數為26.2萬元，換句話說10%受僱員工全年總薪資低於26.2萬元，其中包含部分工時員工，第9十分位數為109.2萬元，年增加2.85%。

另從性別來看，今年女性全年總薪資中位數為43.8萬元，男性為50.3萬元；與2016年相較，女性薪資中位數增加2.73%，高於男性的1.86%；觀察近5年變化，兩性間差距逐漸縮小。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，隨著教育普及化、性別平等意識抬頭，女性在職場表現不遜於男性，因此這算是好事。

▲所得分配不均，主要是受極端高薪者所致，才會拉高平均數。（圖／記者周宸亘攝）

若按年齡層來看，40至49歲者54.8萬元較高，而未滿25歲者多屬於學打工或初入職場階段，全年總薪資中位數為31.9萬元較低，隨著年齡提高也會跟著增加，另外至65歲以上因多屬退休人口二度就業，總薪資中位數降為38.6萬元，若與上年相比，二度就業人數增加而微減0.46%。

另按廠商規模來看，薪資中位數隨規模擴大而增加，以500人以上廠商僱用員工全年總薪資中位數65.9萬元較高，4人以下者32.7萬元較低；以行業別來看，「電力及燃氣供應業」員工薪資中位數以119萬6000元居冠，緊追在後的是金融及保險業88萬9000元，而資訊及通訊傳播業、醫療保健服務業也都超過60萬元，而支援服務業、藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業及教育服務業都低於40萬元。

潘寧馨表示，從薪資中位數與薪資平均數的差距，觀察所得分配情形，從101的比值0.797，有往下走的趨勢，代表中位數和平均數差距有擴大的現象，而平均數比較容易受到極端高薪者影響，換句話說高薪者的薪資成長速度加快，且大於低薪者，造成兩者差距越來越大。