貿易戰休兵散裝海運業績揚帆 大陸向美採購黃豆 四維航：有利明年首季運價

▲受惠美中貿易戰帶動運輸需求，四維航看好未來二年的散裝航運市場。（圖／翻攝自四維航官網）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰暫時休兵三個月，加上大陸向美方採購300萬噸黃豆，有利散裝航運業績看好；四維航表示，黃豆貨載集中在美中少數港口，明年第一季散裝船運的運價看漲，並持續看好未來二年的散裝航運市場表現。

美中貿易戰持續延燒，大陸已承諾恢復採購美國農產品，市場預估在大陸的黃豆需求仍有缺口下，預估運送穀物的巴拿馬與超輕便型散裝船可望受惠，包括東森、慧洋、裕民、四維航等業者均可望受惠。

散裝航運業者四維航今（24）日舉行法說會，總經理周英朗表示，由於新的海運公約即將上路，包括設置壓艙水處理系統、自2020年起限用低硫油的環保新規，將提高船隻營運成本及縮短營運期，預估市場上的老舊船舶也將提前拆船，造成船噸供給減少，有利運價穩定甚至走升，看好未來二年的散裝船運市場。

針對美中貿易戰的影響，周英朗指出，大陸向美方釋出善意，準備採購300萬噸黃豆補足內需市場缺口，有利散裝船運明年第一季的運價走升；另外，即使未來貿易戰持續延燒，大陸如果轉向其他國家採購農產品，預估運輸航程會更長，對散裝航運市況仍屬利多。

依據財報，四維航今年第三季營收為10.03億元，虧損0.19億元，EPS-0.05元，主因在於轉投資綠舞飯店虧損，海運本業已轉虧為盈。今年前三季營收為29.61億元，虧損1.59億元，EPS-0.37 元，四維航表示第四季將力拚整體營運由虧轉盈。