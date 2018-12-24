撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

▲土耳其總統艾爾段已和川普討論美國撤軍敘利亞的過渡問題。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普19日宣布將撤出派駐敘利亞的2000地面部隊，23日深夜在推特（Twitter）發文表示土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已向他保證，將摧毀伊斯蘭國在敘利亞的餘孽。據外媒報導，約百輛軍車與坦克從土耳其南部出發開往敘利亞，顯示土耳其已經加強邊境的兵力。

▲土耳其總統艾爾段十分堅定的告訴我，他將摧毀伊斯蘭國在敘利亞的餘孽，而他正是能做到此事的人。土耳其就在眼前，我們的軍隊要回家了！

根據半島電視台（Al Jazeera）報導，艾爾段在推特中回應和川普的談話，表示雙方已經建立有效的聯繫，討論包括貿易關係以及敘利亞的發展等問題，避免在車軍的過渡階段出現「權力真空」的局面。有消息指出美軍已經簽署撤離敘利亞的命令，不過尚未傳出進一步細節，預期美軍可能會在明年1月中旬撤離敘利亞。

▲美軍有可能在明年1月中旬正式撤離敘利亞。（圖／路透）

美國政府多年來支持由庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）主導的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF），自2014年開始空襲敘利亞，並派遣地面部隊打擊IS。不過安卡拉當局認為YPG是恐怖組織，也是庫德工人黨（PKK）分支，PKK為了尋求政治，自1980年代以來一直在土耳其境內進行攻擊。庫德族事務分析家席維羅格魯（Mutlu Civiroglu）表示，美國撤軍後將開啟土耳其自行對付庫德族的「血腥戰爭」。

▲美國反伊斯蘭國聯軍特使麥格克不滿川普宣布撤離敘利亞而請辭。（圖／達志影像／美聯社）

川普宣布從敘利亞撤軍的決定，也導致國防部長馬提斯（Jim Mattis）和派駐反伊斯蘭國聯軍的特使麥格克（Brett McGurk）紛紛表示理念不合而請辭，同黨人士和美國的盟國擔憂美軍撤離的時機尚未成熟，將會讓飽受戰爭蹂躪的區域局勢更加不穩。