　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段已和川普討論美國撤軍敘利亞的過渡問題。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普19日宣布將撤出派駐敘利亞的2000地面部隊，23日深夜在推特（Twitter）發文表示土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已向他保證，將摧毀伊斯蘭國在敘利亞的餘孽。據外媒報導，約百輛軍車與坦克從土耳其南部出發開往敘利亞，顯示土耳其已經加強邊境的兵力。

1223川推

▲土耳其總統艾爾段十分堅定的告訴我，他將摧毀伊斯蘭國在敘利亞的餘孽，而他正是能做到此事的人。土耳其就在眼前，我們的軍隊要回家了！

根據半島電視台（Al Jazeera）報導，艾爾段在推特中回應和川普的談話，表示雙方已經建立有效的聯繫，討論包括貿易關係以及敘利亞的發展等問題，避免在車軍的過渡階段出現「權力真空」的局面。有消息指出美軍已經簽署撤離敘利亞的命令，不過尚未傳出進一步細節，預期美軍可能會在明年1月中旬撤離敘利亞。

▲▼在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

▲美軍有可能在明年1月中旬正式撤離敘利亞。（圖／路透）

美國政府多年來支持由庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）主導的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF），自2014年開始空襲敘利亞，並派遣地面部隊打擊IS。不過安卡拉當局認為YPG是恐怖組織，也是庫德工人黨（PKK）分支，PKK為了尋求政治，自1980年代以來一直在土耳其境內進行攻擊。庫德族事務分析家席維羅格魯（Mutlu Civiroglu）表示，美國撤軍後將開啟土耳其自行對付庫德族的「血腥戰爭」。

▲▼美國總統特使麥格克（Brett McGurk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國反伊斯蘭國聯軍特使麥格克不滿川普宣布撤離敘利亞而請辭。（圖／達志影像／美聯社）

川普宣布從敘利亞撤軍的決定，也導致國防部長馬提斯（Jim Mattis）和派駐反伊斯蘭國聯軍的特使麥格克（Brett McGurk）紛紛表示理念不合而請辭，同黨人士和美國的盟國擔憂美軍撤離的時機尚未成熟，將會讓飽受戰爭蹂躪的區域局勢更加不穩。

ET快訊
王彩樺站在安迪告別式門口　躲角落「大哭到臉腫」
ETtoday民調：76%網友滿意2018雙城論壇成果
快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」　心痛撫摸遺體
問卷／台北市第2選區立委補選調查　抽全家禮物卡
Romeo正面入鏡！同步周杰倫嘟嘴　網驚：父子一個樣

關鍵字：Jim Mattis,Brett McGurk,川普,土耳其,敘利亞,庫德族,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

加拿大通訊巨頭貝爾、研科：禁用華為「替換成本高達309億」

堅持重啟商業捕鯨！海洋守護者協會創辦人批日本「海盜捕鯨國」

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

「珍珍」亂入開撩「肖想你」　畢書盡超淡定：腋下好黑XD

重聽父「癌細胞擴全身」突住院　忍淚苦養家：等我們有錢好嗎？

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

加拿大通訊巨頭貝爾、研科：禁用華為「替換成本高達309億」

堅持重啟商業捕鯨！海洋守護者協會創辦人批日本「海盜捕鯨國」

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

大專足聯／車禍舊傷腿難彎硬拼　中興門將張博翔盼新生多學習

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

平潭公鐵跨海大橋完成95%　克服風強、浪高、水深、流急

「卡管案」大轉彎掀政治風暴！卓榮泰指教育部規避時程　將追究責任

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

低調貴公子家擁千億資產　年僅27成歐冠足球俱樂部主席

教育部同意管中閔任台大校長！三個月內提檢討報告、陽明大學也要交

柯文哲25日連任就職　小內閣「白綠藍」互動引聯想

039A核潛艦內部曝光！超窄艙室＋40˚C悶熱　網：像在密閉罐子生活

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

國際熱門新聞

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻..

北歐2女遭割喉　兇手上死者母臉..

腳踏車丟瓶嗆聲　下秒被運將霸氣..

BMW駕駛小瞇3秒！彈起旋轉3..

夫：生了也不愛...孕婦驗出唐..

1米海嘯死傷千人　他曝2原因釀..

加拿大通訊巨頭：別禁用華為

BBC介紹延禧攻略！女主角狠又..

美軍撤離倒數！土耳其接手敘利亞..

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全..

逃票哥躲火車頂　過橋後直接斷頭

二手奧迪被殺價　賣家霸氣復仇

北歐2女命案逮13嫌　摩洛哥：..

8歲童臉長巨瘤　赴美手術過敏死..

更多熱門

相關新聞

複製猴、AIDS免疫嬰兒入選年度科學大事　

2018年在自然科學界也是動盪不安的一年，除了接連的的森林野火外，也發生不少科學醜聞。即便如此，英國權威科學期刊《自然》（Nature）整理出2019年重要科學事件，仍替科學界創下不少新的里程碑。

最衰女賊行竊　正撞警方慈善趴

男警聖誕夜自殺「一張紙條」救回

「我看起來很正」假髮女狂嗆乘客

川普是流氓總統？華郵、紐時夾攻

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

果凍姐姐被大飛求婚成功了！

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝光

快訊／韓國瑜就職被爆各局處配合　總額超過300萬

2019新制上路懶人包

阿信：嘿嘿～見鬼啦　合唱吳宗憲！

台中槍擊案！男胸部被開6槍不治

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

空服員幫找回錢包　羅志祥PO感謝文反被酸

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面