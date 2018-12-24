納保法調高基本生活費至17.1萬　一張表看懂明年報稅省多少

▲納保法提高生活基本費到17.1萬元，家庭人口愈多省愈大。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（24）日正式公告最新「納稅者權利保護法基本生活費」，「107年全國每人可支配所得」的中位數，由16.6萬元調整為17.1萬元，並追溯自今年1月計算，明年5月申報可適用，預計明年報稅時，有177.4萬戶可受惠，整體省稅金額約55.3億元。

根據財政部規定，明年5月申報綜所稅時，如果各項免稅與扣除額加總試算後，比基本生活費17.1萬元乘上每戶人數還高，則不適用基本生活費扣除。不過，若基本生活費試算較高，則差額仍可放進綜合所得總額扣除、等於每戶可多一個扣除額。

▲納保法比較基準變動。（表／記者吳靜君整理，資料來源／財政部提供）

財政部表示，明年5月的各項免稅及扣除額，分別為個人免稅額（每人8.8萬元）、標準扣除額（單一申報戶為12萬元，夫妻合併申報為24萬元）、身心障礙（每人20萬元）、教育學費（每人2.5萬元）、幼兒學前（每人12萬元）以及儲蓄投資（上限27萬元）扣除額。是否可再扣除基本生活費，就是以所有免稅及扣除額的總額做為比較基準。

資誠執業會計師洪連盛舉例，假設一家5口雙薪家庭，父母年收入共150萬元、扶養3個小孩，且3個小孩因為是國高中生、不適用教育學費特別扣除額，且家中無積蓄，也無身障人士，稅率維持5%的話，調高基本生活費為每人17.1萬元，相較於16.6萬元，省稅效果為1250元。

▲納保法調升17.1萬元，對於五口之家的影響。（表／記者吳靜君整理）

另外，KPMG安侯建業執業會計師陳志愷舉例，假設有一個一家三代同堂9口人的雙薪家庭，年收入200萬元，3名子女中有1人是學齡前的幼兒，雙方父母都健在，其中1人已滿70歲、另一人為身心障礙者。明年報稅時，基本生活費每個人因調高為17.1萬元，共計153.9萬元；與免稅額83.6萬元、標準扣除額24萬元、身心障礙特別扣除額20萬元、學齡前幼兒特別扣除額12萬元，共計139.6萬元比較，跟基本生活費的差額為14.3萬元。也就是說，該家庭除了扣除額179.6萬元外，還可以再加計14.3萬元可以扣抵，所得淨額最後為6.1萬元，適用稅率為5%來算，應繳稅額為3,050元。相較於舊制，可以省稅6千多元；相較於沒有納保法，省稅超過一半的效果。

▼納保法九口之家的影響，人口愈多省稅效果愈明顯。（表／記者吳靜君整理）