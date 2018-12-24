蘋果生存難！陸廠商聲援華為原因曝光　這四點證明蘋果在陸優勢已退

▲ 蘋果在大陸市場的處境越來越艱難。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

近日又有一間深圳廠商聲援華為，只要員工買蘋果手機將給予100%處罰並失去晉升機會，禁蘋果挺華為的實例越來越多，然而實際上，大陸國產手機在當地銷售成績早已超越蘋果，其中就有4大原因，讓大家紛紛拋棄iPhone。

綜合陸媒報導，諸暨陶朱街道的一家公司貼出一則公告，通知中寫明：公司及公司員工禁止購買蘋果產品，違反員工將失去晉升機會，以及取消相應的補貼。只要員工購買蘋果手機，按照市價，公司給予100%的處罰，公司辦公設備、連同員工購車均停止採購美國品牌，但員工或代理商若取得出口美國訂單，將給予雙倍獎勵等，公告有效期為3年。

這間公司在禁用蘋果的同時，也鼓勵員工購買華為產品。針對管理階層，公司給與發票票面價50%的補貼；此外，員工如果已有蘋果產品，棄用蘋果支持華為，給與25%補貼；普通員工給與20%補貼等。

最近蘋果、華為的新聞頻出，一方面是孟晚舟事件的發酵，美、澳、日等國將華為產品排除出在5G採購名單外；一方面是與高通的紛爭，讓蘋果有被禁售之險。

此則公告一出，立刻在微博瘋傳，有許多網友紛紛稱讚公司高管，也有部分網友認為，企業不能干涉員工私生活。認為員工用什麼手機、開什麼車，都是他們的自由，只要不對公司利益造成危害，覺得不該這麼強行規定。

有必要禁止蘋果嗎?

對於華為的5G產品合作在歐美市場的不如意，任正非回應稱：「5G這一戰關係著華為未來的成敗，所以我們一定要在這場5G網絡的競爭中，不惜一切代價贏得勝利。我們不被個別西方國家認同，不要埋怨，因為我們做得還不夠好。」任正非的一句話即表明了華為進軍全球5G市場堅定不移的決心，堅信只要做得足夠好，就不用擔心西方國家不識貨。

▲ 任正非認為想要贏蘋果就必須先把自己的產品做到好。（圖／CFP）

實際上，現在大陸的手機市場銷售量排名前端都已是大陸的國產手機，用戶對於國產手機的進步都看在眼裡。在手機排行中前五的品牌就有比較現在口碑評價都不錯的華為手機，現在華為的手機性能也越來越好，很多人會選擇購買國產手機、不選擇購買蘋果手機，其中就有四個主要原因。

一、蘋果手機太貴

蘋果手機一直是以貴出名，說到蘋果手機貴，那也是有它貴的道理，比如說在處理器以及自身系統上都和安卓機不一樣的，在這一點自身獨有的優勢上，貴也是能夠理解。

然而以前很多人購買的蘋果手機，現在卻越來越少，是因為蘋果手機的價格越來越貴，以今年的新機型來說，有一款手機都已經超過了一萬元人民幣的售價，對於這一點，很多消費者已經不能夠承受了，況且現今科技發展那麼迅速，花一萬多元買一個手機，等到新手機又有新的科技開發之後又想換新的手機，那麼花一萬多塊購買蘋果手機的意義就不那麼大了。

二、蘋果手機流於制式

蘋果手機的新機型漸漸的沒有了創新的能力，在賈伯斯走了之後，蘋果手機在創新上一直是沒有太大的發展，就拿現在比較流行的瀏海螢幕來說，雖然形成了這個趨勢，但還是有很多用戶表示這樣的設計真的不能接受。

另外，近期蘋果手機除了在指紋解鎖讓用戶們眼睛為之一亮之外，再也沒有新的發展，可以說蘋果手機的創新能力比不上其他手機。

三、安卓陣營更新速度快

現在的安卓手機變化得太快，雖然在很多方面還是無法超越蘋果手機，但是已經有了可以和蘋果手機對抗的技術了，再也不是以前絲毫沒有能力和蘋果手機比拚的樣子。此外，現在很多品牌的手機在很多方面上比蘋果手機還要出色。

四、消費者心理轉變

從消費者的因素上看，以前蘋果手機那麼熱門，很大一部分原因都是因為跟風。那時候蘋果手機相對貴，自然很多愛好虛榮心理的人喜歡去購買，而後購買的人越多就更多的人想要追求蘋果手機。但現在的用戶心理已經不想再去為虛榮心買單，他們更喜歡的是具有創新意識的手機。

雖然現在蘋果手機已經在大陸的手機市場上走了下坡路，但是不可否認的是，蘋果手機還是有其他無法超越的地方，例如自家的iOS系統。但是根據Google的最新消息，很有可能推出新出的系統和蘋果iOS系統抗衡，若蘋果手機依舊沒有什麼創新，那麼它的地位將會更低。