長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

▲Huyen曾因長太醜，被男友家人嫌棄。（圖／翻攝Huyền Nguyễn Nguyễn臉書）



國際中心／綜合報導

越南胡志明一名28歲的單親媽媽Huyen分享自己整型前的遭遇，表示過去因為皮膚黑又單眼皮，不斷遭到周圍的人嘲笑，連婚姻都被男友的家人反對，即使生下了孩子，還是被退婚，這才讓她下定決心整形，擁抱新的人生。

綜合外媒報導，Huyen表示，她過去因為長得不好看，常被周圍的人貶低、辱罵，最後更是遭到男友家人反對，只好帶著孩子默默結束這段感情。

▲Huyen3年內花了13萬元整形，讓自己變更好。（圖／翻攝Huyền Nguyễn Nguyễn臉書）



她說，因為助理的工作，她只能先將女兒寄放在媽媽那，每到周末才能去探視對方一次；期間，她也不斷存錢整形，3年下來約花費1憶越南盾（約13萬元新台幣），「由於經濟不好，我在整形後也沒休息多久就開始工作，在隆乳後的第3天便忍著疼痛去上班，這是讓我感到最痛苦的時間。」

Huyen表示，她的媽媽因擔心健康問題，起初不接受也不同意她去整形，「在母親看到我的改變後，她也逐漸贊同我」，甚至她與以前的朋友見面後，對方也會大為吃驚。

Huyen認為，她完全不後悔整形，因為術後她更有自信，在面對工作也取得了一定的成就，目前也對自己的外表很滿意，但在存一筆錢會將鼻子再稍微維修一下。