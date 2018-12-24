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關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

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國際中心／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭海嘯襲擊，目前已造成至少281人死亡、超過千人受傷，海嘯警報延長到26日，大約1萬2千名居民不得不移動到高處。救災官員表示，因為缺乏早期預警系統所以無法提前偵測到海嘯，甚至導致誤判。印尼總統佐科威（Joko Widodo）於24日視察災區時要求單位更新設備，不過專家回應，火山爆發和地震引發的海嘯不同，幾乎無法事先提醒民眾逃難。

▲▼ 印尼海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

▲22日的印尼海嘯至今已造成至少281人死亡，摧毀超過700座建築物。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，該海嘯襲擊前幾乎沒有任何警報，火山噴發後引起的山體滑坡和巨浪侵襲海岸的時間間隔僅為24分鐘，摧毀了700多座建築物，巽他海峽附近的沙灘和地勢較低窪的住家完全沒有機會逃生。印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，因為火山爆發造成海嘯的案例相當罕見，事前沒有顯著跡象可以觀察海嘯即將來臨，因此沒有發布撤離的警報。

▲▼印尼因火山爆發引發海嘯，多人死傷，喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山噴發。（圖／路透社）

▲海嘯發生原因直指喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山噴發，但專家認為難以事先預警。（圖／路透社）

據了解，潮汐偵測站和數據模型是印尼用來預測海嘯的主要工具，印尼總統佐科威視察災區後立刻要求防災機構安裝海嘯預警系統，以防止悲劇再度發生。不過專家表示，一般而言海嘯通常伴隨著地震發生，但若是火山引發的海嘯通常在海岸、靠近人口處才生成，即使偵測到火山噴發，人們也幾乎沒有時間撤離。

▲▼印尼因火山爆發引發海嘯，多人死傷。（圖／路透社）

▲印尼救災單位仍持續在災區進行搜救。（圖／路透社）

災害應變總署高階官員杜狄（Dody Ruswandi）表示，救援行動可能持續一週，軍警消人員仍持續在被沖毀的區域中搜尋是否有更多民眾受困，死傷人數可能會再增加。對於沒有偵測到海嘯的原因，科學家初步研判是火山噴發及「高噪音環境」影響，但數據和資訊不足，還無法完全證實這個理論。

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關鍵字：印尼海嘯,巽他海峽,火山爆發,東南亞要聞

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