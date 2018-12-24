堅持重啟商業捕鯨！海洋守護者協會創辦人批日本「海盜捕鯨國」

▲日本揚言退出國際捕鯨委員會，被海洋守護者創辦人痛批，根本就是海盜捕鯨國。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

國際反補鯨組織「海洋守護者協會」創始人保羅沃森日前就日本政府計畫退出國際捕鯨委員會一事發表強烈譴責。保羅甚至稱，為了進行商業捕鯨，而選擇退出國際捕鯨委員會的日本根本就是「海盜捕鯨國」，竟然放棄已經投入30年的南極海研究計畫，只為了重啟商業性捕鯨。

根據《共同社》報導，海洋守護者協會自2005年便開始對日本的研究捕鯨船進行妨礙活動，不但曾撞擊捕鯨船、用繩索套主螺旋槳等手段阻止捕鯨行動，沒想到日本2017年起派出高科技的軍事衛星監察捕鯨船，只要有其他船隻靠近，馬上就會知會捕鯨船躲開。而國際刑警組織更是應日本等捕鯨國要求，對該組織進行通緝。

沃森譴責日本，在國際捕鯨委員會禁止商業捕鯨行為後，仍然以「研究捕鯨」名義鑽漏洞，持續殘忍的捕鯨行為。他還提到，日本如果真的退出國際捕鯨委員會，那麼其他靠日本資金援助附和日本主張的國家也會因此退出。

日本以把握小鬍鯨正確資源數量為由，30年來持續在南極海進行捕捉作業。外界分析，日本一旦退出該國際捕鯨委員會，研究計畫勢必將迎來一大轉折點。國際捕鯨委員會是根據國際捕鯨管制公約，以保護鯨類資源與限制捕鯨產業發展為目的，在1948年所設立的國際機關，日本則在1951年加入該組織。