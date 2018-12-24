北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

▲露易莎和瑪倫在登山途中遭到殺害。（圖／翻攝自Facebook／Louisa Vesterager Jespersen＆Maren Ueland)）

國際中心／綜合報導

北非摩洛哥雙屍命案中，24歲丹麥女子露易莎（Louisa Vesterager Jespersen）和28歲挪威女子瑪倫（Maren Ueland）遭到殘忍斬首殺害，歹徒甚至將被害人血肉模糊的照片發在死者母親的臉書上。目前共有13名嫌犯被捕，其中最初被逮捕的4人被認為是伊斯蘭國（IS）授意施暴，摩洛哥當局23日表示該4人為個人動機犯案，未事先取得IS組織批准。

▲雙屍在圖卜卡勒峰（Mount Toubkal）附近的小村莊伊姆利爾（Imlil）被發現。（圖／路透）

根據《路透社》報導，2名女遊客計畫登上北飛最高峰圖卜卡勒峰（Mount Toubkal），結果17日被發現陳屍在距離遊客村10公里外的偏遠山區，一人直接被斬首，一人的喉嚨有嚴重割傷，死狀相當悽慘。摩洛哥安全與國內情報機構發言人薩比克（Boubker Sabik）表示，初步逮捕4名剛加入IS的嫌犯，經過調查這起行動並未向組織通報，屬於個人動機犯案。不過，薩比克並未解釋該推論的原因。

報導指出，其中一人曾於2013年被捕，另外3嫌則是受到鼓吹才加入，4人皆未受過專業的戰鬥訓練，都只有在馬拉喀什（Marrakech）郊區從事非正職的工作，教育水準也不高。薩比克表示，除了上述4嫌，還在其他城市逮到9名相關人士共13名嫌犯，另外也在調查中發現未經授權的槍械和製造炸彈的材料，推論可能有其他攻擊行動。

日前在社群網站上流傳一部可能為2人遇襲的影片，片中一名女子正痛苦尖叫，旁邊則有一名男子持刀瘋狂砍向女子頸部，該影片目前已經被下架。薩比克表示，該影片沒有背景，且受害者的穿著也和現實中不一樣，極有可能是偽造的影片，試圖引起民眾恐慌。

▲命案發生後，民眾聚集大使館外，舉著寫上「很抱歉」字樣的牌子，舉行守夜活動。。（圖／路透，下同）

據了解有超過1600名摩洛哥人加入恐怖組織，其中已逮捕242人，部分「恐怖份子」正利用假護照躲藏在前往歐洲的難民之中。儘管摩洛哥當局否認該起雙屍命案與IS有關，但仍視為對國家安全的威脅，正研討防範IS以及恐怖主義的散布。

22日晚間，許多民眾聚集在挪威和丹麥駐摩洛哥首都拉巴特的大使館外，悼念瑪倫和露易莎，數百人舉著寫上「很抱歉」字樣的牌子，進行守夜活動。挪威駐摩洛哥大使尼加德（Merethe Nergaard）呼籲，不要對恐懼低頭，在打擊恐怖主義的戰役中，挪威和摩洛哥仍是不變的盟友。